Фото ⟩ В Украине российский беспилотник атаковал школу, погибли учителя

По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, в результате удара погибли по меньшей мере два учителя. Еще три человека получили ранения.

Офис генпрокурора Украины заявил, что школу атаковал беспилотник. По их словам, это произошло около 10:00. Трое пострадавших также работали в учебном заведении.

В сообщение ведомства уточняется, что здание школы в результате атаки уничтожено. Спасатели продолжают искать людей, которые могут быть под завалами.