Фото ⟩ В Украине российский беспилотник атаковал школу, погибли учителя

В среду, 23 августа, российские войска нанесли удар по школе в городе Ромны Сумской области, сообщает "Медуза" со ссылкой на главу МВД Украины Игоря Клименко.
По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, в результате удара погибли по меньшей мере два учителя. Еще три человека получили ранения.
Офис генпрокурора Украины заявил, что школу атаковал беспилотник. По их словам, это произошло около 10:00. Трое пострадавших также работали в учебном заведении.
В сообщение ведомства уточняется, что здание школы в результате атаки уничтожено. Спасатели продолжают искать людей, которые могут быть под завалами.
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