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Фото ⟩ В Украине российский беспилотник атаковал школу, погибли учителя

rus.tvnet.lv
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Разрушенная школа в Украине
Разрушенная школа в Украине Фото: Скриншот с Telegram "Игорь Клименко"

В среду, 23 августа, российские войска нанесли удар по школе в городе Ромны Сумской области, сообщает "Медуза" со ссылкой на главу МВД Украины Игоря Клименко.

По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, в результате удара погибли по меньшей мере два учителя. Еще три человека получили ранения.

Офис генпрокурора Украины заявил, что школу атаковал беспилотник. По их словам, это произошло около 10:00. Трое пострадавших также работали в учебном заведении.

В сообщение ведомства уточняется, что здание школы в результате атаки уничтожено. Спасатели продолжают искать людей, которые могут быть под завалами.

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