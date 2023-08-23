Эксперт: новый налог для банков нужен для латания дыр в госбюджете

Баяре сомневается, что новый дополнительный налог будет способствовать кредитованию, так как он никак не решает основную проблему - распространение теневой экономики в Латвии. Глава ассоциации добавляет, что даже разовое введение налога имеет серьезные, далеко идущие последствия. Эффект от любого сокращения объема кредитов, вызванного дополнительным налогом, перенесется на последующие годы из-за инвестиционного дефицита, который может стоить экономике и государственному бюджету несколько десятков миллионов евро каждый год.

Баяре напоминает, что рост прибыли в банковском секторе в 2023 году был вызван решениями Европейского центрального банка (ЕЦБ) о быстром повышении процентных ставок в целях борьбы с высокой инфляцией. Как только рост цен стабилизируется в пределах 2% в год, ЕЦБ не будет больше повышать ставки, и ежемесячные выплаты плательщиков кредитов перестанут расти.

Нет оснований полагать, что высокая рентабельность банков сохранится на нынешнем уровне в ближайшие годы.

Такая прибыль - явление краткосрочное, и лучшим ее использованием было бы инвестирование в развитие экономики путем финансирования инновационных, легально действующих компаний, считает глава ассоциации.

Баяре подчеркивает, что банки кредитовали и кредитуют латвийские компании и частных лиц, поскольку кредитование является основной деятельностью банков. Однако банки должны соблюдать требования регулятора и не могут себе позволить выдавать кредиты компаниям, которые выплачивают зарплату в конвертах, являются налоговыми должниками, структура собственности которых не прозрачна и создает риски столкнуться с подсанкционными лицами или предприятиями.

Как сообщалось, Минфин рекомендует правительству ввести обязательный авансовый платеж налога на прибыль предприятий для банков в размере 20% от прибыли предыдущего года.