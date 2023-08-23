Эксперт: новый налог для банков нужен для латания дыр в госбюджете

Новый дополнительный налог для банков призван "подлатать" госбюджет и не будет напрямую направлен на поддержку людей или отраслей, например, здравоохранения или системы внутренних дел, заявила агентству LETA председатель правления Ассоциации финансовой отрасли Санита Баяре.
Она считает, что введение нового, дополнительного налога на банки - это "политически заманчивая" вещь, ведь относительно легко вывести деньги из одного сектора и перераспределить их на неотложные нужды, которых гораздо больше, чем возможностей.
Иными словами, новый налог пойдет на "латание" госбюджета.
Гораздо более сложным, но более ценным для экономики и страны подходом, по мнению Баяре, было бы сокращение доли теневой экономики хотя бы на несколько процентных пунктов, что одновременно генерировало бы дополнительные деньги в бюджете.
Также Баяре сомневается, что новый налог действительно усилит конкуренцию в банковском секторе - результат будет скорее противоположным. Баяре сомневается, что какой-либо местный или иностранный инвестор захочет вкладывать средства в страну, где в любой момент может появиться новый налог.
Она отмечает, что развитие конкуренции в финансовом секторе - задача не самих банков, а политических и экономических деятелей, чья обязанность - привлечь на рынок больше игроков.
Также Баяре указывает, что более высокие показатели кредитования, например, в Эстонии и Литве, означают только одно - в Латвии "вялой" бизнес-среде мешают теневая экономика, коррупция и другие недостатки.
Баяре сомневается, что новый дополнительный налог будет способствовать кредитованию, так как он никак не решает основную проблему - распространение теневой экономики в Латвии. Глава ассоциации добавляет, что даже разовое введение налога имеет серьезные, далеко идущие последствия. Эффект от любого сокращения объема кредитов, вызванного дополнительным налогом, перенесется на последующие годы из-за инвестиционного дефицита, который может стоить экономике и государственному бюджету несколько десятков миллионов евро каждый год.
Баяре напоминает, что рост прибыли в банковском секторе в 2023 году был вызван решениями Европейского центрального банка (ЕЦБ) о быстром повышении процентных ставок в целях борьбы с высокой инфляцией. Как только рост цен стабилизируется в пределах 2% в год, ЕЦБ не будет больше повышать ставки, и ежемесячные выплаты плательщиков кредитов перестанут расти.
Нет оснований полагать, что высокая рентабельность банков сохранится на нынешнем уровне в ближайшие годы.
Такая прибыль - явление краткосрочное, и лучшим ее использованием было бы инвестирование в развитие экономики путем финансирования инновационных, легально действующих компаний, считает глава ассоциации.
Баяре подчеркивает, что банки кредитовали и кредитуют латвийские компании и частных лиц, поскольку кредитование является основной деятельностью банков. Однако банки должны соблюдать требования регулятора и не могут себе позволить выдавать кредиты компаниям, которые выплачивают зарплату в конвертах, являются налоговыми должниками, структура собственности которых не прозрачна и создает риски столкнуться с подсанкционными лицами или предприятиями.
Как сообщалось, Минфин рекомендует правительству ввести обязательный авансовый платеж налога на прибыль предприятий для банков в размере 20% от прибыли предыдущего года.
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