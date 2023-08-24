Опрос: 81% жителей Латвии считают налоги слишком высокими

81% жителей Латвии считают, что налоги в стране слишком высоки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в июле исследовательской компанией SKDS.
Среди них 38% жителей считают, что слишком высоки налоги, которые платят они сами, а еще 43% считают, что налоги в целом слишком высоки.
Только 12% респондентов считают, что налоги в Латвии - адекватные.
В целом 46% респондентов считают налоговое бремя слишком высоким, 41% - просто высоким, а 10% - адекватным.
Среди людей с высокими доходами 16% респондентов считают налоговое бремя слишком высоким, 20% - высоким. В то же время 18% считают налоговую нагрузку низкой, 9% - очень низкой, а 23% - адекватной.
Среди людей со средним уровнем доходов 30% считают налоговое бремя слишком высоким, 44% - высоким, 18% - адекватным. 2% в этой группе считают налоговое бремя слишком низким.
Среди людей с низкими доходами 52% считают налоговое бремя слишком высоким, 36% - высоким, 7% - адекватным.
В ходе опроса, который проводился в июле, были опрошены 1000 человек.
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