Еврокомиссия расследует нелегальный сбыт продуктов деревообработки из РФ

Предприятие было одним из инициаторов расследования, и Latvijas finieris, как и другие базирующиеся в ЕС предприятия, ассоциации и консорциум Woodstock, будет сотрудничать с ЕК в ходе расследования.

Как рассказали представители предприятия, в 2021 году антидемпинговые пошлины были применены к продукции из березовой фанеры, производимой в России, чтобы защитить производителей ЕС от недобросовестной торговой практики.

С другой стороны, в 2022 году ЕС ввел санкции против России, запретив торговлю в ЕС продукцией разного типа, производимой в России, в том числе березовой фанерой.

Есть обоснованные подозрения в том, что антидемпинговые пошлины и санкции обходятся за счет использования торговых путей через Казахстан и Турцию.

Как сообщает компания, после введения санкций импорт российской березовой фанеры в Турцию значительно увеличился, а также возросли объемы импорта березовой фанеры из Турции в ЕС. С другой стороны, имеющиеся данные об экспорте между Казахстаном и ЕС показывают, что экспорт казахстанской березовой фанеры в ЕС также увеличивается.

Ни Казахстан, ни Турция никогда не были важными странами-производителями березовой фанеры, подчеркивают представители Latvijas finieris.

"Мы надеемся, что все заинтересованные стороны будут активно сотрудничать с ЕК, а также призываем потребителей быть внимательными и сообщать о подозрительных сделках в ЕК или нам, в Latvijas finieris, чтобы совместно обеспечить справедливые условия рыночной конкуренции, и мы верим, что это расследование привлечет внимание других ответственных учреждений к возможным нарушениям санкций", - сказал член правления предприятия Мартиньш Лацис.