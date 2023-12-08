В этом году здание уже должно было быть сдано в эксплуатацию, но на самом деле строительство далеко от обещанных строительной компанией графиков.

Семья доверила компании Scandi вести ответственные работы и реализовать проект под ключ. Общая сумма договора с учетом PVN - 232 000 евро. Благоустройство сада, тротуарная плитка и мебель в договор не входят.

Александр и Илона уже выделили большую часть бюджета из всей суммы на проект. Оставшаяся часть должна быть передана только после ввода здания в эксплуатацию. А это предусмотренные договором 46 500 евро.

Однако деревянное каркасное здание еще далеко не готово к сдаче в эксплуатацию. Семья подчеркивает, что строителю заплатили за работы и материалы, которые вообще не использовались. Ремонт в помещениях также далек от завершения. На момент визита программы Bez Tabu внутренние работы уже взял на себя другой строитель.

В настоящее время SIA Scandi уже сменило название на SIA Karkasa būve. Вероятно, поэтому в договоре указан несуществующий регистрационный номер. Кроме того, с сентября в Karkasa būve не осталось действующих должностных лиц. В списке значится только SIA ROZ Services, которому с середины сентября запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, а его экономическая деятельность приостановлена.

Неофициально известно, что SIA Scandi не урегулировало обязательства с некоторыми поставщиками материалов. Тем временем к Александру и Илоне даже обратились работники с просьбой помочь решить проблемы с получением зарплаты.

И семья, и строители готовятся к возможным судебным разбирательствам. Скорее всего, только судья сможет решить - кто виноват, а кто прав.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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