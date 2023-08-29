Экономист: Ожидаемый в октябре прирост пенсий будет ничтожным

Все, кто получает пенсию - как по возрасту, так и по выслуге лет, потере кормильца или инвалидности, с 1 октября получат небольшое повышение. Сумма, подлежащая индексации, составляет 609 евро.

В частности, немного вырастут абсолютно все пенсии. Если пенсия больше вышеупомянутых 609 евро, то прирост не может превышать 38,93 евро до уплаты налогов. Есть и несколько исключений.

Главный экономист Swedbank в Латвии Лига Зоргенфрейя указывает, что ожидаемая индексация, скорее всего, будет слишком маленькой, чтобы компенсировать снижение покупательской способности.

"В целом нужно сделать вывод, что индексация пенсий - немного как мертвому припарка, потому что рост есть, но он, скорее всего, не покроет общее падение покупательской способности", - отмечает экономист.

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