Профсоюз: требование повысить зарплаты медиков с 1 сентября - не новое

LVSADA требует с 1 сентября повышения зарплаты врачам и функциональным специалистам на 4,5%, а работникам медицинских учреждений, не являющимся медицинским персоналом, - на 70 евро.

Минздрав согласен с профсоюзом в необходимости повышения заработной платы самым низкооплачиваемым работникам, но выполнить новые требования в столь короткие сроки практически невозможно, заявила министр здравоохранения Лига Меньгелсоне.

Председатель правления LVSADA Валдис Керис сообщил агентству LETA, что требования не новы и уже были известны Минздраву. Планируется, что 19 сентября состоится заседание совета профсоюза, на котором будут приняты решения о дальнейших действиях, в том числе о возможности проведения забастовки.

"Вызывает разочарование то, что министерству не удалось найти 7,6 млн евро, что составляет менее 6% от дополнительных 140 млн евро, выделенных отрасли", - сказал Керис.