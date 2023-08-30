В рижских детсадах могут не открыться 48 групп: не хватает педагогов

Самые большие проблемы в 66-м дошкольном образовательном учреждении Риги, где могут не открыться шесть групп. В 244-м дошкольном учреждении могут не открыться пять групп, а в детском саду Ozoliņš - шесть групп.

В других детских садах есть проблемы с открытием одной-двух групп.

В самоуправлении заявили, что поиск сотрудников будет продолжен, и как только они будут найдены, детей примут и в течение учебного года.

Кроме того, в этом учебном году в сотрудничестве с Латвийским университетом начата программа для помощников воспитателей дошкольных учреждений Риги, желающих продолжить карьеру педагога. При финансовой поддержке самоуправления помощники педагогов получат высшее профессиональное образование первого уровня по специальности "Педагог дошкольного образования".

Заявки на программу подали 90 будущих педагогов.

Как сообщалось, всего в школах Риги работает около 5,6 тыс. педагогов, в дошкольных образовательных учреждениях - около 2,4 тыс. В настоящее время в Риге имеется 150 педагогических вакансий в школах и 70 вакансий в детских садах.