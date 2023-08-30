В некоторых случаях переплаченный налог можно будет вернуть и без подачи декларации

Чтобы VID могла перечислить переплату, людям до 30 сентября этого года необходимо указать в EDS свой банковский счет, на который они хотели бы получить деньги.

Заявление можно найти в разделе EDS "Подготовить документ из формы" (Sagatavot dokumentu no veidlapas) - ("Документы подоходного налога жителей" (Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumenti) - "Заявление для автоматического получения возврата налогов, не подавая годовую декларацию" (Iesniegums automātiskai nodokļa atmaksas saņemšanai, neiesniedzot gada ienākumu deklarāciju). Переплату налога за 2022 год VID перечислит до 31 декабря 2023 года.

В дальнейшем жители, у которых возникла переплата подоходного налога, но не будет чеков за оправданные расходы, смогут получать переплату налогов, не подавая декларацию, если до 30 сентября этого года заполнят заявление в EDS и укажут свой банковский счет.

Жители, которые не являются пользователями EDS, но у которых могла возникнуть переплата налога, получат письма от VID в бумажном формате.

Получить возврат налога без подачи годовой декларации жители в дальнейшем смогут в следующих случаях (если в распоряжении VID уже есть информация о них) - если к зарплате или пенсии человека в течение года не применялись налоговые послабления, например, за иждивенцев, пособия в связи с маленьким доходом или по инвалидности, для политически репрессированных или участников движения национального сопротивления, а также если в предыдущем году были инвестированы средства в частные пенсионные фонды или накопительное страхование жизни.

В свою очередь, если у человека будут чека за оправданные расходы (медицину, лечение зубов, образование, детские кружки и пожертвования), то они и в дальнейшем могут подавать годовую декларацию и получать за них вовзрат налога.

С 1 марта по 28 этого года в VID было подано 1 026 289 годовых деклараций о доходах, из которых в 840 004 декларациях людям была насчитана переплата налогов в размере 295,86 миллиона евро. К 28 августа этого года из них выплачено уже 273,88 миллиона евро.