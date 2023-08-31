Бизнесмен обвиняет Sadales tīkls и SPRK; в прокуратуру подано заявление

Бизнесмен Гатис Лазда подал заявление в Генеральную прокуратуру, в котором утверждает, что Sadales tīkls, применяя новые тарифы, взимает с конечных потребителей плату за поддержание мощности подключения, которое компания фактически вообще не обеспечивает.
Бизнесмен напоминает, что с 1 июля этого года вступили в силу новые тарифы на услуги системы распределения электроэнергии Sadales tīkls, в результате чего пользование услугами значительно подорожало для населения.
В новых счетах есть составляющая - плата за поддержание мощности, которая ранее не включалась в тарифы Sadales tīkls. Это фиксированная часть тарифа на поддержание мощности, на которую влияют количество фаз подключения (F), нагрузка подключения в амперах (А) и количество потребленных киловатт-часов (кВтч).
"Анализируя конкретный пример подключения 24 пользователей в Кекаве, я пришел к выводу, что в точке системы распределения электроэнергии, где технически доступная общая нагрузка подключения составляет всего 125 А, имеется 24 подключения пользователей с общей нагрузкой подключения 634 А.
Такие подключения существовали в течение нескольких лет до вступления в силу новых тарифов. В соответствии с ними Sadales tīkls поддерживает и обеспечивает наличие нагрузки только 125 А в трансформаторе, от которого ответвляются две кабельные линии с 24 абонентскими подключениями", - указал бизнесмен.
"Разница между 125 А, фактически обслуживаемыми Sadales tīkls, и 634 А, формально подключенными к сети, составляет 509 А", - возмущается Лазда.
При выставлении счетов пользователям плата за поддержание мощности применяется к нагрузке на подключение пользователя, на которую каждый из них заключил договор с Sadales tīkls.
С другой стороны, Sadales tīkls технически обеспечивает наличие на трансформаторе только 125 А, поскольку на установленных трансформаторах невозможно обеспечить нагрузку подключения выше 125 А.
Таким образом, технически Sadales tīkls предоставляло и продолжает предоставлять всем 24 пользователям до и после вступления в силу новых тарифов только нагрузку подключения в 125 А. Соответственно, по мнению предпринимателя, было бы разумно взимать с этих 24 пользователей фиксированную плату за 125 А вместо 634 А, формально указанных в договорах с населением.
Хотя Sadales tīkls технически не может обеспечить предусмотренную мощность подключения 634 А для этих 24 домохозяйств, однако согласно новому тарифу оно получает фиксированную плату за поддержание всех предусмотренных договорами мощностей. Таким образом, 24 пользователя совместно платят не только за 125 А, но и за дополнительные 509 А мощности, которые Sadales tīkls технически не может обеспечить и обслуживать, поясняет Лазда.
Он также подчеркивает, что тарифы должны покрывать экономически и технически обоснованные затраты на оказание государственных услуг, а Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) при утверждении тарифов обязана защищать интересы пользователей. Кроме того, жители вправе ожидать, что экономически обоснованные затраты будут относиться только к тем услугам, которые Sadales tīkls действительно предоставляет.
Взимание платы за услугу, которая не предоставляется, не может считаться экономически обоснованной стоимостью коммунальной услуги, отмечает Лазда.
Предприниматель также указывает, что SPRK как орган надзора при утверждении новых тарифов обязан контролировать деятельность Sadales tīkls, чтобы не допустить взимания с конечных потребителей платы за обслуживание мощности, которую Sadales tīkls вообще не обслуживает.
Лазда добавляет, что призыв Sadales tīkls к пользователям сократить формально предусмотренные договором мощности также выглядит как мошенничество. Если пользователи, со своей стороны, сократят мощности, якобы предусмотренные договорами, то никаких действий со стороны Sadales tīkls не будет, так как Sadales tīkls в любом случае не обеспечивало наличие таких мощностей у пользователей.
"В данном случае выбор 24 пользователей в пользу уменьшения договорной мощности подключения не повлияет и уж тем более не уменьшит расходы Sadales tīkls на техническое обслуживание мощности подключения 125 А", - говорит предприниматель.
"Таким образом, можно считать, что из-за бездействия SPRK вся ответственность за недопущение самообмана перекладывается на плечи пользователей с целью предотвратить дальнейшее необоснованное повышение тарифов на услуги электроснабжения", - резюмирует предприниматель.
По его мнению, учитывая вышеизложенное, Sadales tīkls, вероятно, извлекает дополнительную прибыль преступным путем, и необходимо оценить, соответствует ли это поведение признакам состава уголовного преступления, предусмотренного второй и третьей частями статьи 177 Уголовного закона "Мошенничество".
Необходимо также оценить поведение должностных лиц Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK) на предмет наличия состава преступления, предусмотренного первой и третьей частями статьи 319 Уголовного закона "Бездействие государственного должностного лица".
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