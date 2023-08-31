Бизнесмен обвиняет Sadales tīkls и SPRK; в прокуратуру подано заявление

При выставлении счетов пользователям плата за поддержание мощности применяется к нагрузке на подключение пользователя, на которую каждый из них заключил договор с Sadales tīkls.

С другой стороны, Sadales tīkls технически обеспечивает наличие на трансформаторе только 125 А, поскольку на установленных трансформаторах невозможно обеспечить нагрузку подключения выше 125 А.

Таким образом, технически Sadales tīkls предоставляло и продолжает предоставлять всем 24 пользователям до и после вступления в силу новых тарифов только нагрузку подключения в 125 А. Соответственно, по мнению предпринимателя, было бы разумно взимать с этих 24 пользователей фиксированную плату за 125 А вместо 634 А, формально указанных в договорах с населением.

Хотя Sadales tīkls технически не может обеспечить предусмотренную мощность подключения 634 А для этих 24 домохозяйств, однако согласно новому тарифу оно получает фиксированную плату за поддержание всех предусмотренных договорами мощностей. Таким образом, 24 пользователя совместно платят не только за 125 А, но и за дополнительные 509 А мощности, которые Sadales tīkls технически не может обеспечить и обслуживать, поясняет Лазда.

Он также подчеркивает, что тарифы должны покрывать экономически и технически обоснованные затраты на оказание государственных услуг, а Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) при утверждении тарифов обязана защищать интересы пользователей. Кроме того, жители вправе ожидать, что экономически обоснованные затраты будут относиться только к тем услугам, которые Sadales tīkls действительно предоставляет.