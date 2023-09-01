Россия пытается получить оружие из стран-изгоев

Россия пытается получить дополнительные боеприпасы и оружие из так называемых стран-изгоев, заявил на брифинге в четверг, 31 августа, пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер, среди прочего призвав Северную Корею не поставлять России оружие, которое может быть использовано для убийства мирных жителей Украины.
Отвечая на вопрос, закончилась ли сделка по поставкам оружия между российской группой наемников "Вагнер" и Северной Кореей, потому что Москва и Пхеньян договорились о ней на официальном уровне, Райдер ответил, что ЧВК "Вагнер" фактически прекратила операции.
"Вот почему я думаю, что можно с уверенностью сказать, что там не ведется так много переговоров. Но, опять же, есть более широкая проблема - это российское правительство, на которое работал "Вагнер", поддерживая операции в Украине, - сказал представитель Пентагона. - Таким образом, более широкая проблема заключается в том, что Россия надеется на режимы в странах-изгоях, включая Иран, чтобы попытаться получить дополнительные боеприпасы и оружие".
"И именно поэтому мы вновь призываем Северную Корею не вести переговоры с Россией и не поставлять ей какие-либо боеприпасы, которые могут убить невинных мирных жителей Украины", - подчеркнул Райдер.
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