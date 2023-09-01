Россия пытается получить оружие из стран-изгоев

Отвечая на вопрос, закончилась ли сделка по поставкам оружия между российской группой наемников "Вагнер" и Северной Кореей, потому что Москва и Пхеньян договорились о ней на официальном уровне, Райдер ответил, что ЧВК "Вагнер" фактически прекратила операции.

"Вот почему я думаю, что можно с уверенностью сказать, что там не ведется так много переговоров. Но, опять же, есть более широкая проблема - это российское правительство, на которое работал "Вагнер", поддерживая операции в Украине, - сказал представитель Пентагона. - Таким образом, более широкая проблема заключается в том, что Россия надеется на режимы в странах-изгоях, включая Иран, чтобы попытаться получить дополнительные боеприпасы и оружие".