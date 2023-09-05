1 сентября житель Латвии выиграл в лотерею почти полмиллиона евро

Счастливчик из Латвии выиграл в организованной Latvijas Loto лотерее Eurojackpot 447 558 евро, свидетельствует опубликованная компанией информация.
Как сообщает агентство LETA, выигрышный номер был разыгран 1 сентября - всего четыре игрока угадали пять основных и один дополнительный номер.
Напомним, в апреле этого года в моментальной лотерее Latvijas Loto под названием Miljons был выигран один миллион евро.
До сих пор самые крупные джекпоты, выигранные в организованных Latvijas Loto лотереях, составляли 815 001 евро в лотерее Vikinglotto, 600 000 евро в лотерее Keno и 596 446 евро в лотерее Eurojackpot.
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