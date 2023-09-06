"Плохая новость": Латвия может отказаться от пониженного НДС на фрукты и овощи

Он подчеркнул, что применение пониженной ставки НДС к фруктам и овощам очень положительно сказалось на отрасли, в том числе и потому, что перестали быть прибыльными различные серые схемы ввоза незарегистрированной продукции в страну.

Между тем, для производителей фруктов и овощей возвращение к старой налоговой ставке будет означать, что могут вернуться те же старые проблемы а объемы их деятельности могут, соответственно, снизиться, прогнозирует Турлайс.

По мнению председателя правления компании, важно снизить ставку НДС на продукты питания в целом - хотя бы на основные. "Все эти истории о том, почему это нельзя или не следует делать, потому что всю разницу заберут торговцы, - это очередная ерунда", - сказал Турлайс, добавив, что раньше, к примеру, при введении евро торговцы подписывали с правительством Меморандум о согласовании перехода цен по определенной процедуре. Аналогично, по словам Турлайса, было и при введении пониженной ставки НДС на местные фрукты и овощи.