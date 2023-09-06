"Плохая новость": Латвия может отказаться от пониженного НДС на фрукты и овощи

Несохранение сниженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на фрукты и овощи, которая будет действовать в Латвии до конца этого года, не является хорошей новостью для продовольственного рынка и общества, заявил в интервью агентству LETA председатель правления SIA Rimi Latvia Валдис Турлайс.
Он подчеркнул, что применение пониженной ставки НДС к фруктам и овощам очень положительно сказалось на отрасли, в том числе и потому, что перестали быть прибыльными различные серые схемы ввоза незарегистрированной продукции в страну.
Между тем, для производителей фруктов и овощей возвращение к старой налоговой ставке будет означать, что могут вернуться те же старые проблемы а объемы их деятельности могут, соответственно, снизиться, прогнозирует Турлайс.
По мнению председателя правления компании, важно снизить ставку НДС на продукты питания в целом - хотя бы на основные. "Все эти истории о том, почему это нельзя или не следует делать, потому что всю разницу заберут торговцы, - это очередная ерунда", - сказал Турлайс, добавив, что раньше, к примеру, при введении евро торговцы подписывали с правительством Меморандум о согласовании перехода цен по определенной процедуре. Аналогично, по словам Турлайса, было и при введении пониженной ставки НДС на местные фрукты и овощи.
По его словам, Rimi не выиграла от этих изменений. "В прошлом были конкретные события, когда мы как торговцы правильно выполняли все договоренности, но снова кто-то выходит на трибуну и объявляет, что мы якобы все щаберем себе", - сказал Турлайс, добавив, что таким заявлениям нельзя верить.
Председатель правления Rimi также отметил, что в Европе всего несколько стран, где к продуктам питания не применяется пониженная ставка НДС, и Латвия - одна из них. "В то же время мы являемся одной из стран с самой низкой покупательной способностью населения", - сказал Турлайс, отметив, что, возможно, именно поэтому Латвии пониженная ставка НДС нужна больше, чем другим.
LETA уже сообщало, что Министерство сельского хозяйства предлагает сохранить ставку НДС на свежие фрукты и овощи в размере 5% после 31 декабря 2023 года и ввести ее в качестве постоянной нормы.
Пониженная ставка НДС в размере 5% на фрукты и овощи действует с 1 января 2018 года по 31 декабря текущего года.
Rimi Latvia в прошлом году работала с оборотом 1,028 миллиарда евро, что на 1,2% больше, чем годом ранее, однако прибыль компании снизилась на 25,2% и составила 27,49 миллиона евро.
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