До 2000 евро: планируется значительно увеличить штрафы за превышение скорости

Депутаты "Нового Единства" предлагают за превышение скорости на 61-70 км/ч штрафовать водителей на сумму от 720 до 960 евро вместо нынешних 240-460 евро, а также лишать водительских прав на 12 месяцев вместо нынешних шести месяцев.

За такое же превышение скорости в населенном пункте штраф увеличится с 360-460 евро до 1040-1400 евро, а водитель будет лишен прав на 24 месяца вместо нынешних 12 месяцев.

В случае превышения скорости более чем на 70 км/ч, независимо от места совершения правонарушения и типа транспортного средства, поправки предусматривают штраф в размере 2000 евро и лишение водительских прав на 36 месяцев.

Как указывает "Новое Единство" со ссылкой на данные Совета по безопасности дорожного движения, ежегодно более 500 водителей привлекаются к ответственности за превышение скорости на 60 км/ч и более.

"Каждый случай лихачества на дороге создает опасность не только для самого водителя, но и для окружающих. С начала этого года по 23 июля в Латвии в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 72 человека, а около 200 получили серьезные травмы", - сказал руководитель юридической комиссии Андрей Юдин, отметив, что существующие штрафы не оказывают сдерживающего эффекта и их нужно пересмотреть.

Цель поправок - ужесточить наказания за умышленное безответственное и злостное поведение на дорогах, когда водитель значительно превышает скорость.

"Такое нигилистическое поведение ставит под угрозу здоровье и жизнь всех участников дорожного движения. Данные Госполиции свидетельствуют о тревожной тенденции - нынешний уровень штрафов не удерживает значительную часть водителей от регулярного и грубого нарушения скоростного режима, и те, кто уже нарушал правила в прошлом, вновь ведут себя безответственно", - заявила заместитель председателя фракции "Нового Единства" в Сейме Агнесе Краста.