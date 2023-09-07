Фото ⟩ Торжественная церемония: в Рижском зоопарке выбрали имена для рысят

Для малышей в возрасте почти 4 месяца, чьи родители - рыси Дадзе и Рубинс, жители Екабпилса предложили около 300 вариантов имен, но голосовать можно было лишь за три из них для каждого рысенка. Выбор жителей Екабпилса раскрыл председатель краевой думы Райвис Рагайнис.

Галерея: В Рижском зоопарке прошла церемония присвоения имен детенышам рыси

В подарок от представителя Екабпилса рысята получили мясные "торты" и волейбольные мячи. Как рассказал капитан волейбольной команды Jēkabpils Lūši ("Екабпилсские рыси") Давис Мелнис, эти мячи особенные - с одним команда завоевала титул чемпиона Латвии по волейболу в 2019 году, а другой стал первым мячом для многих игроков юниорской сборной.

У отца рысят Рубинса за 12 лет в Рижском зоопарке родилось 20 детенышей, а у Дадзе - пять. С ними живет и старшая сестра рысят Дора, родившаяся прошлой весной. Заведующая отделом млекопитающих Рижского зоопарка Татьяна Ивасенко говорит, что в семье все хорошо - конечно, как в большом семействе, бывают и ссоры, но они быстро заканчиваются. Рубинс - очень уравновешенный отец, а когда дети резвятся, в силу своего приличного возраста он предпочитает отойти в сторону и предоставить заниматься всем Дадзе.

Рижский зоопарк участвует в международной Европейской программе по сохранению и разведению исчезающих видов рыси (EEP), которая обеспечивает сохранение исчезающих видов в неволе. Рожденные в Риге рыси не только оказались во многих зоопарках мира - в Финляндии, Украине, Японии, Австрии и других странах, - но также помогли восстановить популяцию диких рысей в Польше. Поскольку оба родителя произошли из дикой природы, у них нет родственников в европейских зоопарках, что делает потомство этой пары особенно ценным для проекта по сохранению европейского вида рыси.