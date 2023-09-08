Экспорт украинского зерна через Балтию: ЕК все еще не рассматривает субсидии

Однако, по его словам, комиссия изучает, как сократить транспортные расходы за счет решения процедурных или инфраструктурных вопросов.

"Есть финансирование для устранения конкретных барьеров, которые мешают функционированию коридоров солидарности. Таким образом, в этом отношении некоторое финансирование имеется. Однако мы сейчас не рассматриваем конкретное субсидирование транспортных расходов", - сказал Домбровскис в интервью BNS.

"Скорее, мы ищем, что можно сделать для снижения транспортных расходов за счет целенаправленных административных или инфраструктурных улучшений", - добавил он.

Однако, по словам Домбровскиса, Еврокомиссия поддерживает предложение Литвы перенести таможенные формальности, фитосанитарный контроль и другие процедуры с украинско-польской границы в порты сообщества, например, в Клайпеду.

В июле министры иностранных дел, связи и сельского хозяйства Литвы в письме, адресованном чиновникам Еврокомиссии и премьер-министру, призвали усилить альтернативный маршрут экспорта украинского зерна через страны Балтии.