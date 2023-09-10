В переговорах о формировании нового правительства забыли об ожидаемом повышении кадастровой стоимости. После вступления в силу новых базовых величин налог на недвижимость резко возрастет. Чтобы не допустить этого, правительство должно разработать соответствующий закон к январю следующего года. Январь приближается, а плана до сих пор нет, сообщает программа Nekā personīga.
Ожидается рост налога на недвижимость; у государства пока нет плана помощи жителям
В четверг, 7 сентября, Сейм в первом чтении одобрил поправки к закону "О государственном кадастре недвижимости". Они предусматривают ряд изменений в законе, но главное из них - приравнять кадастровую стоимость к рыночной цене недвижимости в размере 80%. Предложения могут быть поданы до октября, а затем Сейм должен будет принять решение.
В 2025 году должны вступить в силу новые кадастровые базовые значения. Поэтому ожидается резкий скачок налога на недвижимость. Правительство пока не придумало план, как сбалансировать ситуацию, и, похоже, это никого серьезно не беспокоит, сообщает программа.
Законопроект не из новых. Первые поправки к закону "О государственном кадастре недвижимости" Сейм утвердил еще в 2021 году. Новые базовые значения, замороженные с 2016 года, вступят в силу с 1 января 2025 года. Кадастровая стоимость тесно связана с налогом на недвижимость. Она представляет собой налоговую базу, к которой применяется коэффициент в зависимости от вида и использования недвижимости.
Таким образом, резкая разморозка и приведение стоимости в соответствие с рыночными ценами приведет к резкому скачку налога на недвижимость.
Это было предсказано еще во время разработки законопроекта, поэтому Сейм дал правительству ряд домашних заданий.
К 1 ноября 2021 года необходимо было разработать и утвердить решение по освобождении имущества от налога на недвижимость. К 1 декабря 2021 года необходимо было разработать и внести в Сейм поправки к закону о межевании земельных участков и, наконец, к 30 июня 2023 года утвердить новые кадастровые базовые значения.
Из всех домашних заданий правительство выполнило одно, и с большим опозданием. Законопроект, который сейчас находится в Сейме, должен решить вопросы массового межевания земель. Правительство представило поправки в Сейм только летом - более чем на полтора года позже установленного срока. Но самое главное - новых кадастровых базовых значений нет до сих пор.
Поправки к закону нужно было разрабатывать постепенно, говорит генеральный директор Государственной земельной службы Вита Нарницкая.
"Конечно, можно что-то поторопить, но это было бы очень нелогично, потому что есть последовательность действий, которую необходимо соблюдать. Я считаю, что работа была начата вовремя, но, к сожалению, социальные партнеры, несмотря на то, что поправки, продвигаемые Государственной земельной службой, были согласованы на 100%, в процессе вносили новые изменения, и понятно, что требуется дополнительное время, чтобы согласовать и обсудить их все", - сказала Нарницкая.
Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере не знает, почему затянулся расчет и утверждение базовых значений. Министр, будучи на тот момент депутатом Сейма, голосовала за конкретные поправки к закону, но в разговоре с Nekā personīga пояснила, что не может отвечать за решения Сейма в 2021 году.
Nekā personīga стало известно, что Земельная служба уже рассчитала новые базовые значения на 2025 год, но они пока не переданы правительству.
Для расчетов использовались новые критерии, которые еще не утверждены правительством. Новые расчеты также поступили в Минфин. Существует несколько сценариев снижения воздействия на жителей.
Представитель Министерства финансов Астра Каляне указала, что "в настоящее время получены новые прогнозы кадастровой стоимости, которые еще не утверждены Кабинетом министров, и расчеты сейчас пересчитываются. В любом случае Минфин разработал несколько вариантов, которые можно было бы представить политикам. Какой вариант выбрать и принимать ли какой-либо из вариантов, предложенных Минфином, - в настоящее время это вопрос к политикам".
Рост кадастровой стоимости ожидается во всех сегментах недвижимости, заключили ранее в Минфине.
Самый значительный рост ожидается по новым и серийным квартирам, частным домам, построенным после 2000 года, а также землям сельскохозяйственного назначения.
На основе данных информационного отчета, разработанного Минфином в 2022 году, можно смоделировать несколько примеров того, каким будет налог на недвижимость при изменении кадастровой стоимости.
Первый пример:
Человек владеет квартирой в серийном проекте. Кадастровая стоимость на данный момент - 20 тысяч евро. Соответствие рыночной цене в среднем составляет 49%. Ставка налога на недвижимость - 0,2% в год, льготы не применяются. В этом случае налог может составлять около 40 евро. Новые поправки предусматривают приравнять ее к 80% рыночной стоимости. Кадастровая стоимость увеличивается до 32 тысяч, а налог повысится до 65 евро.
Второй пример:
Человек является собственником квартиры в новом проекте. Кадастровая стоимость на данный момент - 32 тысячи евро. Соответствие рыночной цене составляет в среднем 30%. При новых значениях кадастровая стоимость увеличивается до 85 тысяч евро, ставка налога на недвижимость поднимается до 0,4% в год и налог увеличивается в 5 раз - примерно до 340 евро.
Этот информационный отчет так и не попал на стол правительства. Его не удалось согласовать с партнерами.
Представители отрасли обеспокоены. Менять базовые значения необходимо, но сейчас не самое подходящее время, считает Айгар Шмитс, председатель Латвийской ассоциации недвижимости. Учитывая резкий рост ставок EURIBOR, а также повышение тарифов на электроэнергию и инфляцию, жителям будет нелегко вынести дополнительное налоговое бремя.
"На данный момент было бы очень разумно отложить этот новый закон до какого-то понятного для EURIBOR уровня, потому что сейчас время форс-мажора и, как мы слышим, одной рукой государственные мужи думают о подготовке какого-то инструмента для поддержки семей при этом резко возросшем бремене кредитных платежей,
но в то же время не рассматривают альтернативы замораживания этих базовых значений на год или два", - сказал Шмитс.
На данный момент неизвестно, когда эти вопросы могут лечь на стол правительства, поэтому неясно, сможет ли правительство уложиться в установленные сроки. В Минфине и Земельной службе подчеркивают, что планы есть, но их ход зависит от правительства и Сейма.
Потенциальный глава правительства Эвика Силиня считает, что ответственность за это несет правительство Кариньша. По мнению Силини, это технический вопрос, которому нет места в нынешнем переговорном процессе в правительстве.
Также существовал вариант отделения кадастровой стоимости от налога на недвижимость. Однако Минфин видит в этом плане ряд недостатков. Поэтому такой сценарий также вряд ли будет рассматриваться. Своевременное принятие решения находится в руках следующего правительства.
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