Ожидается рост налога на недвижимость; у государства пока нет плана помощи жителям

Nekā personīga стало известно, что Земельная служба уже рассчитала новые базовые значения на 2025 год, но они пока не переданы правительству.

Для расчетов использовались новые критерии, которые еще не утверждены правительством. Новые расчеты также поступили в Минфин. Существует несколько сценариев снижения воздействия на жителей.

Представитель Министерства финансов Астра Каляне указала, что "в настоящее время получены новые прогнозы кадастровой стоимости, которые еще не утверждены Кабинетом министров, и расчеты сейчас пересчитываются. В любом случае Минфин разработал несколько вариантов, которые можно было бы представить политикам. Какой вариант выбрать и принимать ли какой-либо из вариантов, предложенных Минфином, - в настоящее время это вопрос к политикам".

Самый значительный рост ожидается по новым и серийным квартирам, частным домам, построенным после 2000 года, а также землям сельскохозяйственного назначения.

На основе данных информационного отчета, разработанного Минфином в 2022 году, можно смоделировать несколько примеров того, каким будет налог на недвижимость при изменении кадастровой стоимости.

Первый пример:

Человек владеет квартирой в серийном проекте. Кадастровая стоимость на данный момент - 20 тысяч евро. Соответствие рыночной цене в среднем составляет 49%. Ставка налога на недвижимость - 0,2% в год, льготы не применяются. В этом случае налог может составлять около 40 евро. Новые поправки предусматривают приравнять ее к 80% рыночной стоимости. Кадастровая стоимость увеличивается до 32 тысяч, а налог повысится до 65 евро.

Второй пример:

Человек является собственником квартиры в новом проекте. Кадастровая стоимость на данный момент - 32 тысячи евро. Соответствие рыночной цене составляет в среднем 30%. При новых значениях кадастровая стоимость увеличивается до 85 тысяч евро, ставка налога на недвижимость поднимается до 0,4% в год и налог увеличивается в 5 раз - примерно до 340 евро.