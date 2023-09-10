Как снизить цены на продукты питания? И другие вопросы для будущей коалиции

Совет по конкуренции может запросить контракты розничных продавцов с производителями и их переписку. Это позволит оперативно реагировать и выявлять, что влияет на повышение или понижение цен.

Передаче известно, что антимонопольные органы еще в начале года приступили к углубленному изучению розничного рынка яиц, рыбы, молока, мяса, зерновых и хлебобулочных изделий. Однако первые результаты обещают не раньше конца октября.

Nekā personīga: Достаточно ли правительство спрашивало с Совета по конкуренции в отношении, возможно, несправедливо завышенных цен на продукты питания?

Кандидат в премьер-министры Эвика Силиня: Мне трудно судить, достаточно или недостаточно. Это в какой-то степени независимый институт. И эта грань всегда очень чувствительна. В какой момент государство может что-то навязывать, а в какой момент это уже воспринимается как вмешательство в работу независимого института.

Nekā personīga: Окончательный отчет будет в конце октября, разумно ли это?

Силиня: Это долго.

Nekā personīga: Что вы будете делать?

Силиня: Что я могу сделать сейчас? Я могу попросить, чтобы это было сделано быстрее. Но, скорее всего, придется подождать результата, потому что вряд ли я смогу ускорить процесс за такой короткий срок.