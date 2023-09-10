Как снизить цены на продукты питания? И другие вопросы для будущей коалиции

Латвийское общество ожидает конкретных решений самых актуальных проблем - высоких тарифов на электроэнергию, процентных ставок по банковским кредитам, а также быстрого роста цен на продукты питания. Об этом заявил президент, принимая заявление об отставке Кришьяниса Кариньша. Как решение этих проблем видит трехпартийная коалиция будущего премьер-министра Эвики Силини и насколько это осуществимо? Программа Nekā personīga искала ответы.
Как снизить цены на продукты питания?
Хотя летом инфляция снизилась, цены на энергоносители упали, но основные продукты на полках магазинов стоят так же, как и весной. Министр финансов увидел в этом желание крупных сетей заработать, а президент Банка Латвии даже назвал это жадностью. Фермерские организации и производители критиковали торговцев за высокие наценки.
Председатель правления АО Dobeles dzirnavnieks Кристап Амсилс сказал: "Мы знаем об этой наценке - она сегодня в латвийском обществе как горячий пирожок, и, я бы сказал, справедливо. В зависимости от группы товаров наценка в основном составляет от 50% до более чем 200%".
Между тем сети супермаркетов утверждают, что их вины в продовольственной инфляции нет. На призыв министра сельского хозяйства раскрыть наценки на продукты и цены поставщиков никто не отреагировал.
Кто блефует, а кто говорит правду - должен выяснить Совет по конкуренции. Его задача - искоренить несправедливую торговую практику. Однако решений по таким нарушениям не было уже более десяти лет. Последний раз Rimi и Maxima были наказаны в 2010 и 2011 годах.
Совет по конкуренции может запросить контракты розничных продавцов с производителями и их переписку. Это позволит оперативно реагировать и выявлять, что влияет на повышение или понижение цен.
Передаче известно, что антимонопольные органы еще в начале года приступили к углубленному изучению розничного рынка яиц, рыбы, молока, мяса, зерновых и хлебобулочных изделий. Однако первые результаты обещают не раньше конца октября.
Nekā personīga: Достаточно ли правительство спрашивало с Совета по конкуренции в отношении, возможно, несправедливо завышенных цен на продукты питания?
Кандидат в премьер-министры Эвика Силиня: Мне трудно судить, достаточно или недостаточно. Это в какой-то степени независимый институт. И эта грань всегда очень чувствительна. В какой момент государство может что-то навязывать, а в какой момент это уже воспринимается как вмешательство в работу независимого института.
Nekā personīga: Окончательный отчет будет в конце октября, разумно ли это?
Силиня: Это долго.
Nekā personīga: Что вы будете делать?
Силиня: Что я могу сделать сейчас? Я могу попросить, чтобы это было сделано быстрее. Но, скорее всего, придется подождать результата, потому что вряд ли я смогу ускорить процесс за такой короткий срок.
Вывод: у будущего правительства нет плана борьбы с ростом цен на продукты питания. Также нет предложений по улучшению работы Совета по конкуренции.
"Банковский налог" и защита ипотечных заемщиков
Решения Европейского центрального банка о повышении ставок, вызвавшие рост ставок EURIBOR, распространяются и на наши коммерческие банки. Ожидается, что в этом году латвийские банки получат как минимум вдвое больше прибыли, чем в прошлом.
По примеру других стран Балтии Латвия также планирует перевести часть прибыли банков в государственную казну. Союз зеленых и крестьян (СЗК), ранее работавший в оппозиции, выступил с инициативой внедрения литовской модели налога. Но теперь партия готова договориться с другими партнерами будущей коалиции об обязательной авансовой выплате банкам подоходного налога на предприятия в размере 20% от прибыли предыдущего года. Предполагается, что это принесет в бюджет 140 миллионов евро.
В Литве процентные ставки по ипотеке для домохозяйств по-прежнему такие же высокие, как в Латвии.
Бюджетная комиссия Сейма сильно опоздала, но поняла, что должна помочь ипотечным заемщикам, попавшим в трудную ситуацию. И сейчас они ищут сценарии, как заморозить банковские процентные ставки или уменьшить препятствия для перехода заемщиков в другой банк.
Вывод: формирующаяся коалиция, скорее всего, договорится о налоге для банков. Однако конкретные планы и сроки защиты заемщиков в декларации зафиксированы не будут, поскольку ожидается ожесточенное противодействие со стороны финансового сектора.
Будут ли снижены тарифы на услуги Sadales tīkls?
Участники акции протеста, собравшиеся на этой неделе у зданий правительства и парламента, сравнили новые тарифы Sadales tīkls и Augstprieguma tīkls, вступившие в силу с 1 июля, с ударом током.
Июльские счета за электроэнергию превысили худшие прогнозы для большинства домохозяйств, а это значит, что государственные компании не сказали всей правды.
Возмущение общественности еще более усилилось, когда выяснилось, что в первом полугодии страна заработала на рынке электроэнергии более 227 млн евро. Ничего существенного не изменилось с тех пор, как ушедший в отставку глава правительства заявил, что попросит регулятора пересмотреть тарифы в декабре.
Сами политики скептически относятся к тому, что регулятор будет снижать тарифы. Повышение тарифов было неизбежным, поскольку стране необходимо финансировать важнейшие инвестиции в обеспечение нашей энергетической безопасности. Помимо поддержки 90 тысяч защищенных потребителей, необходимо найти способ компенсировать расходы других домохозяйств, чьи счета за электроэнергию стали "неподъемными".
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