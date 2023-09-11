Планируется, что в третьем призыве СГО будет 480 человек

Во втором наборе, завершившемся этим летом, было зарегистрировано 139 претендентов. Они пошли в армию добровольно. 122 человека будут служить 11 месяцев в Национальных вооруженных силах, а 17 - пять лет в Земессардзе. Служба молодых людей начнется в январе в штабном батальоне в Риге, в воздушных силах в Лиелварде и в 25-м батальоне боевого обеспечения Земессардзе в Стамериене Гулбенского района.

Подать заявку на добровольную службу в армии можно уже сейчас. В этом туре необходимо набрать 480 молодых людей. Если не удастся зарегистрировать необходимое количество призывников, то впервые с момента введения СГО отбор будет происходить случайным образом.

Ожидается, что призывники третьего призыва, как и солдаты первого призыва, будут служить на базе в Адажи. Они начнут службу в июле следующего года.

Уже сообщалось, что этим летом в первом наборе СГО присягу принял 251 молодой человек.