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Планируется, что в третьем призыве СГО будет 480 человек

rus.tvnet.lv/LETA
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Призыв в Латвии.
Призыв в Латвии. Фото: Armīns Janiks (Aizsardzības ministrija)

Третий призыв Службы государственной обороны (СГО) будет состоять из 480 молодых людей, а добровольцы могут записываться до декабря, сообщили агентству LETA в Минобороны.

Во втором наборе, завершившемся этим летом, было зарегистрировано 139 претендентов. Они пошли в армию добровольно. 122 человека будут служить 11 месяцев в Национальных вооруженных силах, а 17 - пять лет в Земессардзе. Служба молодых людей начнется в январе в штабном батальоне в Риге, в воздушных силах в Лиелварде и в 25-м батальоне боевого обеспечения Земессардзе в Стамериене Гулбенского района.

Подать заявку на добровольную службу в армии можно уже сейчас. В этом туре необходимо набрать 480 молодых людей. Если не удастся зарегистрировать необходимое количество призывников, то впервые с момента введения СГО отбор будет происходить случайным образом.

Ожидается, что призывники третьего призыва, как и солдаты первого призыва, будут служить на базе в Адажи. Они начнут службу в июле следующего года.

Уже сообщалось, что этим летом в первом наборе СГО присягу принял 251 молодой человек.

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