Общественным СМИ планируют выделять не менее 0,14% от ВВП

Далее отчет SEPLP будет оценивать комиссия Сейма по правам человека и связям с общественностью. После рассмотрения отчета в комиссии совет должен будет подготовить новый план развития общественных СМИ вместе с бюджетными заявками на три года для подачи в Кабинет министров.

В частности, будет оцениваться, обеспечивает ли модель независимое, адекватное и предсказуемое финансирование общественных СМИ, приближенное к среднему европейскому уровню финансирования. Если будут обнаружены несоответствия, появится повод начать дискуссию об изменении модели финансирования или внедрении новой модели.

Объем финансирования и механизм распределения должны гарантировать, что деятельность общественных СМИ не будет зависеть от желаний влиятельных сторон, например, политиков или экономического лобби. Отсюда следует, что объем финансирования, выделяемого общественным СМИ, должен быть связан не с политическими приоритетами момента, а с независимыми источниками финансирования.

По мнению Минкульта, упомянутые поправки обеспечат независимость СМИ, соответствие предполагаемым функциям, предсказуемость в трехлетней перспективе, а также позволят приблизиться к среднеевропейскому уровню финансирования, составляющему 0,16% ВВП.

Комментируя необходимость законопроекта, министерство напоминает, что с момента восстановления независимости финансирование Латвийского радио и Латвийского телевидения было одним из самых низких в Европе. Соответственно, у них ограничены возможности как по созданию нового качественного оригинального контента и охвату аудитории, так и по поддержанию и развитию инфраструктуры.