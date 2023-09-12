Пьяный водитель на грунтовой дороге насмерть сбил пенсионерку на велосипеде

Индра с подругой детства Рутой во вторник, 5 сентября, в обед решила отправиться на велопрогулку. Погода была благоприятной для физических активностей, и в округе Приекуле есть достаточно много троп, ведущих в живописные места. Пенсионерки решили ехать по грунтовой дороге Приекуле - Паплака - Вирга, однако это оказалось ошибкой.

71-летняя Рута, возможно, услышала, как сзади приближается автомобиль. Индра утверждает, что она ничего не заметила, так как сконцентрировала взгляд на дороге перед собой.

Роковой момент наступил в 13:40, когда водитель Audi мчался по той же дороге. Он был пьян. Мужчина не сумел адекватно оценить ситуацию и вовремя заметить препятствие.

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