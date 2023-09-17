Встреча с "египетским Индианой Джонсом", или Как 10-летний я исполнил мечту

Мумии, фараоны, сфинкс, пирамиды. О тайнах Древнего Египта в Ригу приехал рассказать археолог Захи Хавасс, известный по прозвищу "египетский Индиана Джонс". Когда-то я обожал все, связанное с древними цивилизациями, и перед интервью с ученым эти знания пришлось освежить.
Когда мне было 10 лет, я зачитывался либо приключенческой литературой, либо энциклопедиями. В топ-3 моих любимых тем входили: динозавры, сверхъестественное и Древний Египет. Но если отличать археоптериксов от птеранодонов я отучился, а в приведения и НЛО верить перестал, то нежные чувства к пирамидам, фараонам, мумиям и всяческим мифам я пронес сквозь года.
Но, конечно, проявления этой любви менялись. Если в пресловутые 10 лет меня было не оттащить от мультсериала "Мумия" (по мотивам одноименного фильма) или игры Serious Sam, то сейчас я ухватился за возможность поговорить с археологом Захи Хавассом, который посетил Ригу, чтобы провести здесь бесплатную лекцию о Древнем Египте.
Захи Хавасс - неоднозначная фигура в мире археологии. С одной стороны, его вклад в изучение Древнего Египта тяжело переоценить. Он десятилетиями занимался раскопками, является экспертом с мировым именем и всего пару лет назад нашел "Золотой город" - открытие, которое некоторые эксперты называют вторым по значимости после гробницы Тутанхамона.
С другой стороны, репутация Хавасса в научном обществе неоднозначна. Обвиняют его и в притеснении молодых археологов, и в излишнем самопиаре, и в коррупции (в 2011 году Хавасс работал в правительстве Хосни Мубарака), и в антисемитизме.
В общем, как и положено великому ученому, гениальные достижения соседствуют с очень темными и нелицеприятными сторонами личности. Взрослый я качает головой - как же говорить с таким человеком? А 10-летний я уже идет по Старой Риге - встреча назначена в "Рижской бирже" на Домской площади.
Пока мы едем на лифте на пятый этаж, а потом идем длинными коридорами к заветному кабинету, организаторы лекции меня предупреждают - Хавасс прилетел в Ригу в пять утра, уже долго говорил с журналистами (я в очереди последний), уже через пару часов его ждет пресс-конференция и лекция. В общем, 78-летний археолог, очевидно, устал, следует быть аккуратным и не задерживаться.
Захожу в кабинет. Он больше, чем я ожидал. Ближе к входным дверям находится с пять человек, которые, видимо, отвечают за перемещения Захи Хавасса или просто работают на музей.
Сам археолог сидит у дальней стены за столом. Меня сажают на диван перед ним, мы обмениваемся рукопожатием.
На меня насупленно глядит крайне усталый дедушка. Увидь я его в 21-м автобусе или рыбном павильоне, я бы и не дернулся. В левой руке он держит стаканчик с кофе, а на столе перед ним лежит телефон. Периодически тот вибрирует: некоторые уведомления археолог оставляет без внимания, а на какие-то начинает отвечать - не прерывая нашего с ним диалога.
Но первый же мой вопрос - какие стереотипы о Древнем Египте его раздражают больше всего? - моментально меняет дело.
- Последний фильм от Netflix, где Клеопатру сделали чернокожей (имеется в виду мини-сериал Netflix "Королевы Африки" в жанре документальной драмы. Второй сезон сериала посвящен Клеопатре, которую играет чернокожая актриса Адель Джеймс. - Прим. авт.). Не была она черной. Клеопатра была македонкой. Да даже будь она египтянкой. Египтяне - не чернокожие!
Захи Хавасс выпрямляется, он говорит быстро, отчетливо, ярко жестикулируя. А в его глазах зажигается тот огонь, который характерен для людей, горящих своим делом. Так Спилберг рассказывает о кино, или пятилетний мальчик - о палке, которую нашел в лесу. Всего один вопрос - и передо мной сидит не ровесник моей бабушки, а исследователь и первооткрыватель.
- Или когда люди говорят, что пирамиды построены инопланетянами. Чушь! Я всегда говорю, если вы не понимаете Древний Египет, то спекулировать можно сколько угодно. А я сам находил гробницы строителей пирамид. И это были египтяне. И вовсе не рабы, кстати. У нас множество доказательств, что пирамиды строили сами египтяне. Это был проект всей нации!
Хавасс известен в том числе и своей борьбой против ненаучных теорий относительно Древнего Египта. И я вижу, что он действительно злится, когда думает о том, что кто-то верит в инопланетное происхождение пирамид. Уточняю - может, его раздражают и художественные фильмы про Египет вроде той же "Мумии"? Хавасс расплывается в улыбке.
- Конечно, нет. Это же весело. Это выдумка, и когда сделано хорошо - это хорошо. Важно показывать людям истории о Древнем Египте в виде приключений, чтобы заинтересовывать их. Как Индиана Джонс или вроде того. Мне это очень нравится.
Главное прозвище Захи Хавасса - "египетский Индиана Джонс". Когда Хавасс находится "в поле", то обычно носит характерную шляпу, напоминающую головной убор самого известного киноархеолога.
Почему же именно Древний Египет настолько популярен у детей и режиссеров? У Хавасса готов ответ - мумии.
- Пусть мы и знаем, как их делают, но ни у одной цивилизации нет ничего настолько же загадочного, как мумия.
Возможно, учитывая популярность Древнего Египта, все главные тайны уже открыты, а загадки разгаданы? Это предположение чуть ли не возмущает Хавасса.
- Поиски мумии Нефертити и потерянных пирамид; мое недавнее открытие "Золотого города"; попытки узнать, что скрывается за дверями гробниц... Все это крайне увлекательно. Древний Египет все еще хранит в себе больше загадок, чем любая другая цивилизация. И история Древнего Египта - это история всего мира. В том числе и Латвии.
Есть ли что-то такое о Древнем Египте, что Хавасс хотел бы, чтобы знал каждый? Археолог даже не задумывается - у него готов ответ.
- Люди должны понимать, насколько сильной была вера древних египтян в загробную жизнь. Это она заставляла их строить пирамиды. Это она позволила египетской цивилизации существовать тысячи лет - намного дольше, чем любая другая цивилизация в истории.
Напоследок спрашиваю Хавасса, как же у него получается заинтересовывать людей Древним Египтом и превращать свои выступления в приключения. Он хитро щурится.
- Приходите на мою лекцию.
Мы пожимаем друг друг руки, и исследователь Древнего Египта на моих глазах превращается в усталого дедушку. Он утыкается в телефон и будто забывает о том, что еще минуту назад увлеченно рассказывал о тайнах прошлого и потерянных городах.
По уже знакомым лестницам, коридорам и лифтам я возвращаюсь на рижские улицы. Жар поднимается с брусчатки, несколько душно. Но это явно несравнимо с тем, что испытывают археологи, кисточками очищающие многометровые стены древнего города.
Взрослый я идет обратно в офис - писать эту статью. 10-летний я робко интересуется, не планирую ли я интервью с палеонтологом или парапсихологом.
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