Встреча с "египетским Индианой Джонсом", или Как 10-летний я исполнил мечту

- Конечно, нет. Это же весело. Это выдумка, и когда сделано хорошо - это хорошо. Важно показывать людям истории о Древнем Египте в виде приключений, чтобы заинтересовывать их. Как Индиана Джонс или вроде того. Мне это очень нравится.

Главное прозвище Захи Хавасса - "египетский Индиана Джонс". Когда Хавасс находится "в поле", то обычно носит характерную шляпу, напоминающую головной убор самого известного киноархеолога.

Египетский археолог Захи Хавасс Фото: Пресс-фото

Почему же именно Древний Египет настолько популярен у детей и режиссеров? У Хавасса готов ответ - мумии.

- Пусть мы и знаем, как их делают, но ни у одной цивилизации нет ничего настолько же загадочного, как мумия.

Возможно, учитывая популярность Древнего Египта, все главные тайны уже открыты, а загадки разгаданы? Это предположение чуть ли не возмущает Хавасса.

- Поиски мумии Нефертити и потерянных пирамид; мое недавнее открытие "Золотого города"; попытки узнать, что скрывается за дверями гробниц... Все это крайне увлекательно. Древний Египет все еще хранит в себе больше загадок, чем любая другая цивилизация. И история Древнего Египта - это история всего мира. В том числе и Латвии.

Есть ли что-то такое о Древнем Египте, что Хавасс хотел бы, чтобы знал каждый? Археолог даже не задумывается - у него готов ответ.