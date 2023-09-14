Инфографика ⟩ Европейский центробанк вновь повысил процентные ставки

На заседании Совета ЕЦБ во Франкфурте было принято решение повысить основную ставку по операциям рефинансирования до 4,5%, ставку по депозитам овернайт до 4% и ставку по кредитам овернайт до 4,75%.

Все три ставки выросли на 0,25 процентных пункта.

Новые тарифы вступят в силу 20 сентября.

Совет ЕЦБ повышает процентные ставки десятое заседание подряд.

В заявлении, опубликованном после заседания совета, говорится, что "сегодняшнее повышение отражает оценку прогноза инфляции с учетом полученных экономических и финансовых данных, динамики базовой инфляции и силы трансмиссии денежно-кредитной политики".

"Сильная трансмиссия повышения процентных ставок, осуществленная ранее Советом, продолжается. Условия финансирования стали еще более жесткими и все больше сдерживают спрос, что является важным фактором на пути к возвращению инфляции к целевому уровню", - заявили в Совете.

"Исходя из текущей оценки, Совет полагает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ достигли того уровня, достаточно долгая поддержка которого в значительной степени поспособствует своевременному возвращению инфляции к целевому уровню. Дальнейшие решения Совета будут гарантировать, что ключевые процентные ставки ЕЦБ будут установлены на достаточно ограничительном уровне так долго, как это необходимо", - поясняется в сообщении.

Совет также сообщил, что его подход к определению степени и продолжительности ограничений будет по-прежнему основываться на данных. В частности, решения Совета по процентным ставкам будут зависеть от оценки прогноза инфляции с учетом полученных экономических и финансовых данных, динамики базовой инфляции и силы трансмиссии денежно-кредитной политики".