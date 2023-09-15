Фото ⟩ В Адажи открывается самое крупное и современное в Балтии производство печенья и вафель

В свою очередь член правления и финансовый директор компании Orkla Biscuit Production Валдис Зепс, объясняя решение о строительстве завода в Адажи, сказал, что завод Orkla по производству печенья в Швеции достиг своей максимальной мощности и уже отслужил свой срок. Шведский завод потребовал бы больших инвестиций в расширение производства, что было невозможно на нынешнем месте. Учитывая хороший опыт и компетентность Orkla в производстве продукции Selga в Латвии, компания решила перенести производство в Латвию.

Всего на заводе установлено 13 производственных линий, девять из которых были перенесены из Швеции.

В то же время он добавил, что завод Orkla Biscuit Production также столкнулся с теми же проблемами, что и другие производители продуктов питания в Латвии, но, учитывая масштабы деятельности Orkla в странах Северной Европы, Orkla Biscuit Production смогла сделать соответствующие инвестиции в завод, будучи уверенной в том, что они окупятся.

Говоря о конкурентоспособности латвийских производителей продуктов питания по отношению к другим европейским производителям, Зепс подчеркнул, что проект "огромный" и завод ориентирован на экспорт. Именно большие объемы и возможность продавать на существующие рынки повышают эффективность завода.

Зепс добавил, что, несмотря на то, что завод открыт, на нем еще ведутся работы по завершению монтажа и тестирования нового оборудования. К концу года компания планирует завершить как тестирование и подготовку всего портфеля продукции к промышленному производству, так и обучение сотрудников, что позволит им работать более эффективно.