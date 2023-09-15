Фото ⟩ В Адажи открывается самое крупное и современное в Балтии производство печенья и вафель

Компания Orkla Biscuit Production Ltd инвестировала около 100 миллионов евро в строительство и оснащение завода по производству печенья и вафель, сообщил в четверг на церемонии открытия председатель правления Orkla Biscuit Production Йоханс Удинс.
По его словам, объем инвестиций во время реализации проекта не увеличился, сообщает агентство LETA.
В то же время Удинс указал, что Covid-19 и война в Украине доставили ряд сложностей, в том числе во время пандемии не были доступны необходимые для устройств детали, а война в Украине привела к дефициту сырья, например, подсолнечного масла.
По словам Удинса, несмотря на то, что открытие производства происходит в запланированные сроки, Orkla Biscuit Production пришлось проводить некоторые подготовительные работы в более короткие сроки, чем планировалось. Среди прочего проблемой было нанять и обучить 450 работников производства, а также в короткий период перевести производственные линии Staburadze из Риги в Адажи.
Удинс добавил, что большая часть производственных линий на производстве механизированны, однако для них необходимы операторы. У предприятия не было сильных проблем найти сотрудников, так как отзывчивость на объявления была большой.
Он указал, что новое производство будет производить печенье и вафли для балтийского и североевропейского рынков, в том числе примерно 20-25% произведенной продукции предусмотрено для латвийского рынка.
В свою очередь член правления и финансовый директор компании Orkla Biscuit Production Валдис Зепс, объясняя решение о строительстве завода в Адажи, сказал, что завод Orkla по производству печенья в Швеции достиг своей максимальной мощности и уже отслужил свой срок. Шведский завод потребовал бы больших инвестиций в расширение производства, что было невозможно на нынешнем месте. Учитывая хороший опыт и компетентность Orkla в производстве продукции Selga в Латвии, компания решила перенести производство в Латвию.
Всего на заводе установлено 13 производственных линий, девять из которых были перенесены из Швеции.
В то же время он добавил, что завод Orkla Biscuit Production также столкнулся с теми же проблемами, что и другие производители продуктов питания в Латвии, но, учитывая масштабы деятельности Orkla в странах Северной Европы, Orkla Biscuit Production смогла сделать соответствующие инвестиции в завод, будучи уверенной в том, что они окупятся.
Говоря о конкурентоспособности латвийских производителей продуктов питания по отношению к другим европейским производителям, Зепс подчеркнул, что проект "огромный" и завод ориентирован на экспорт. Именно большие объемы и возможность продавать на существующие рынки повышают эффективность завода.
Зепс добавил, что, несмотря на то, что завод открыт, на нем еще ведутся работы по завершению монтажа и тестирования нового оборудования. К концу года компания планирует завершить как тестирование и подготовку всего портфеля продукции к промышленному производству, так и обучение сотрудников, что позволит им работать более эффективно.
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