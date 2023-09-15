Фото ⟩ В Таллинне проходит зрелищный фестиваль "Свет шагает"

На протяжении трех дней, с 14 по 16 сентября, в парках Таллинна и в Старом городе можно будет полюбоваться светом огней и чудесным зрелищем, которое предложит фестиваль "Свет шагает". На этот раз мероприятия начались в парке Тондираба, а затем развернутся в Старом городе, Кадриорге и парке Паэ, пишет Limon.ee.