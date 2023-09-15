Мониторинг сточных вод показал распространение нового штамма Covid-19 в Латвии

"Эрис" с лета распространяется в других частях света, особенно в Китае и США.

"Эрис" пока не подтвержден в Латвии лабораторными исследованиями, но мониторинг сточных вод поможет гораздо быстрее обнаружить присутствие вируса и распространение новых мутаций.

По словам директора отдела анализа и профилактики рисков инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрия Перевощикова, новый штамм омикрона Eris появился в Латвии позже, чем в некоторых других странах, и медленно распространяется по территории страны. Скорее всего, через некоторое время он станет доминирующим, как и другие его предшественники, вызывавшие умеренные всплески заболеваемости.

Перевощиков отметил, что "Эрис" пока не выявлен у заболевших коронавирусом, так как широкое обследование населения в условиях изменившихся рисков уже нецелесообразно, и анализы берутся в основном у госпитализированных пациентов. Таким образом, мониторинг сточных вод в настоящее время является эпидемиологически важным источником информации, позволяющим отслеживать изменения в распространении вируса.

Мониторинг сточных вод уже два года проводит команда исследователей из РТУ, института безопасности продовольствия BIOR и Латвийского центра исследований в области биомедицины.

Нет никаких доказательств того, что этот вариант SARS-CoV-2 вызывает более тяжелое заболевание, сказал Перевощиков.