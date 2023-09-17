В Германии можно обменять права на бесплатный проездной

Однако есть и минусы. Прежде всего - отмена рейсов и опоздания общественного транспорта, что особенно неприятно для тех, кому приходится ежедневно ездить на работу или по другим важным делам. К тому же следует учитывать, что если кто-то передумает и захочет снова сесть за руль собственного автомобиля, то сделать это, судя по всему, будет не так просто. Поскольку предыдущие водительские права, в соответствии с условиями акции, будут аннулированы, то придется снова пройти обучение в автошколе и сдать экзамены. Получение нового разрешения на управление автомобилем стоит в Германии более двух тысяч евро.

Пока рано делать выводы о том, насколько велики будут изменения в сознании немцев, и сколько человек решатся окончательно отказаться от водительских прав в пользу билета на общественный транспорт.

До этого права на проездной меняли только пожилым людям

Идея предоставления бесплатного проездного в обмен на добровольное аннулирование водительских прав в Германии не нова. Акции подобного рода с похожими условиями проводятся практически во всех федеральных землях примерно с 2012 года, и в последнее время в них участвуют все больше городов и регионов. Однако, в отличие от Любека, до сих пор они были ориентированы на людей пожилого возраста - как правило, старше 65 лет.

По данным немецкого статистического ведомства Statista, в 2021 году люди старше 65 лет пропорционально реже попадали в дорожно-транспортные происшествия, чем молодые. Однако в тех случаях, когда они являлись участниками ДТП, они чаще оказывались виноватыми и получали более серьезные травмы. Основными причинами аварий становилось несоблюдение права преимущественного проезда, а также неправильная реакция при поворотах, движении задним ходом и начале движения. В прошлом году в Германии в ДТП погибло в общей сложности 1023 участника дорожного движения в возрасте старше 65 лет, и большинство из них были водителями автомобилей.

Чтобы помочь людям в возрасте, которые в силу каких-либо причин не могут или не хотят больше садиться за руль, оставаться мобильными и активными членами общества, в Германии осуществляется множество различных мероприятий, в том числе - акции по обмену водительских прав на бесплатный проездной. И тут тоже главное условие - добровольно и навсегда отказаться от своих водительских прав. Например, в Ганновере в акции "Билет вместо водительских прав" к концу прошлого года приняло участие около трех с половиной тысяч пожилых людей, и поэтому она была продлена еще на два года.