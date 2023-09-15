Swedbank повышает ставки по срочным вкладам и сберегательным инструментам

Годовая процентная ставка по срочным вкладам была увеличена с 3,75% до 4%, а годовая процентная ставка по сберегательным инструментам, с помощью которых клиент может снять деньги в любое время без заявления и комиссии, увеличена с 2,2%. до 2,5%.

Ставки по срочным депозитам повышены как для частных лиц, так и для юридических клиентов.

Ставки были увеличены после решения Европейского Центрального банка в очередной раз повысить базовые процентные ставки,

"Учитывая прогнозы о возможном снижении ставок ЕЦБ в будущем, самые высокие процентные ставки по депозитам, вероятно, уже достигнуты", - сказала представитель Swedbank.

Она также отметила, что клиенты банка до сих пор проявляли большую активность в эпоху "положительных ставок" на финансовых рынках. В частности, объем срочных вкладов за первое полугодие вырос более чем в три раза, а за первое полугодие этого года было заключено более 14 000 новых договоров.