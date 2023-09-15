Swedbank повышает ставки по срочным вкладам и сберегательным инструментам

Swedbank повысил ставки по срочным вкладам, сказано в сообщении банка.
Годовая процентная ставка по срочным вкладам была увеличена с 3,75% до 4%, а годовая процентная ставка по сберегательным инструментам, с помощью которых клиент может снять деньги в любое время без заявления и комиссии, увеличена с 2,2%. до 2,5%.
Ставки по срочным депозитам повышены как для частных лиц, так и для юридических клиентов.
Ставки были увеличены после решения Европейского Центрального банка в очередной раз повысить базовые процентные ставки,
"Учитывая прогнозы о возможном снижении ставок ЕЦБ в будущем, самые высокие процентные ставки по депозитам, вероятно, уже достигнуты", - сказала представитель Swedbank.
Она также отметила, что клиенты банка до сих пор проявляли большую активность в эпоху "положительных ставок" на финансовых рынках. В частности, объем срочных вкладов за первое полугодие вырос более чем в три раза, а за первое полугодие этого года было заключено более 14 000 новых договоров.
Согласно сообщению банка, объем срочных вкладов физических лиц в Swedbank на конец июня достиг 246 миллионов евро. В первом полугодии более половины клиентов предпочли вложить средства сроком на один год.
В сегменте юридических лиц по-прежнему растет интерес к срочным вкладам, особенно к краткосрочным вкладам, то есть вкладам на один и три месяца. С начала года объем срочных вкладов компаний в банке увеличился на 192 миллиона евро, достигнув на конец июня 229 миллионов евро, сообщили в Swedbank.
Также сообщается, что бизнесмены проявляют большой интерес к депозитам овернайт. За последние три месяца заключено более 600 новых договоров.
Уже сообщалось, что на заседании Совета ЕЦБ во Франкфурте было принято решение повысить основную ставку по операциям рефинансирования до 4,5%, ставку по депозитам овернайт до 4% и ставку по кредитам овернайт до 4,75%.
Все три ставки выросли на 0,25 процентных пункта. Новые тарифы вступят в силу 20 сентября. Совет ЕЦБ повышает процентные ставки десятое заседание подряд.
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