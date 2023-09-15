Румыния может начать сбивать российские дроны

Учитывая частые атаки России на украинские порты на Дунае, которые находятся в непосредственной близости от территории Румынии, Румыния разместила около 600 военнослужащих и радиолокационные системы в районе дельты Дуная, сказал заместитель начальника штаба.

"Мы развернули несколько радаров, активизировали оборону и провели переговоры с нашими союзниками (НАТО), чтобы найти решения по сопротивлению российской агрессии", - сказал генерал.

На вопрос, готова ли Румыния использовать свою систему ПВО, генерал не исключил этого.

"В зависимости от уровня угрозы мы готовы использовать всю военную мощь для защиты румынской территории", - ответил он.

13 сентября в Румынии были обнаружены новые обломки, похожие на дрон. Обломки были найдены в 14 километрах от границы.

14 сентября Минобороны Румынии расширило бесполетную зону рядом с границей с Украиной.

На этой неделе в селе Плауру напротив украинского города Измайл начали строить бомбоубежища.