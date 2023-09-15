Румыния может начать сбивать российские дроны

Румыния готова сбивать российские беспилотники, если они будут представлять для нее серьезную угрозу, заявил в пятницу, 15 сентября, заместитель начальника штаба обороны Румынии.
Учитывая частые атаки России на украинские порты на Дунае, которые находятся в непосредственной близости от территории Румынии, Румыния разместила около 600 военнослужащих и радиолокационные системы в районе дельты Дуная, сказал заместитель начальника штаба.
"Мы развернули несколько радаров, активизировали оборону и провели переговоры с нашими союзниками (НАТО), чтобы найти решения по сопротивлению российской агрессии", - сказал генерал.
На вопрос, готова ли Румыния использовать свою систему ПВО, генерал не исключил этого.
"В зависимости от уровня угрозы мы готовы использовать всю военную мощь для защиты румынской территории", - ответил он.
13 сентября в Румынии были обнаружены новые обломки, похожие на дрон. Обломки были найдены в 14 километрах от границы.
14 сентября Минобороны Румынии расширило бесполетную зону рядом с границей с Украиной.
На этой неделе в селе Плауру напротив украинского города Измайл начали строить бомбоубежища.
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