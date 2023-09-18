Эксперты: санкции против России дают эффект, но те тот, который ожидалось

Санкции, направленные против России, дают эффект, но не такой, как ожидалось: экономические санкции не могут заставить Россию прекратить войну. Об этом сообщает Lsm.lvю
Чем больше времени пройдет, тем заметнее станут санкции, но способы их обойти есть, и Россия учится - не только тому, как обходить санкции, но и как находить других партнеров за пределами западных стран, заявили эксперты Латвийского института внешней политики Гинтс Егерманис и Элина Вроблевка в передаче "Два полушария".
Оценивая общую картину эффективности санкций, преподаватель Института политических исследований в Париже
Сергей Гуриев в публикации на Project Sindycate делает вывод, что российской экономике пока не грозит крах, но она ощущает серьезное давление из-за войны и санкций.
Если изначально Россия много зарабатывала за счет роста мировых цен на нефть, то в этом году ее доходы от торговли нефтью и газом упали почти вдвое. Правда, как показывает статистика, пункт назначения около 24% российского экспорта сырой нефти неизвестен, и есть основания полагать, что с помощью достаточно отработанных схем часть его оказывается в том числе и на Западе.
Это заставляет говорить об обходе санкций как об очень важной проблеме, еще более болезненной в плане импорта комплектующих для производства вооружений.
"Россия, конечно, говорит - жить можно, есть ощущение, что есть ограничения, но ничего трагичного. И действительно - российская экономика еще не развалилась, и не то чтобы прошел всего месяц, скоро пройдут два года с момента введения жестких санкций.
С другой стороны, конечно, санкции имеют эффект, но не тот, на который надеялись западные страны, когда были громкие заявления о том, что с помощью экономических санкций мы сможем оказать давление на Россию и добиться прекращения войны", - заявила Вроблевска.
В то же время Владимир Путин продолжает включать в свою публичную риторику призывы к смягчению или отмене санкций, что заставляет предполагать, что санкции все же ощущаются.
"Нужно помнить, что Россия - это не маленькая экономика. Никто раньше не пытался ввести санкции против страны такого размера. Теперь, когда это произошло, мы видим, что это обоюдоострый меч, но хорошая новость в том, что западный мир все же не отступает, эти настроения по-прежнему достаточно сильны, несмотря на то, что санкции бьют и по их собственному карману", - сказал Егерманис.
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