Эксперты: санкции против России дают эффект, но те тот, который ожидалось

"Россия, конечно, говорит - жить можно, есть ощущение, что есть ограничения, но ничего трагичного. И действительно - российская экономика еще не развалилась, и не то чтобы прошел всего месяц, скоро пройдут два года с момента введения жестких санкций.

С другой стороны, конечно, санкции имеют эффект, но не тот, на который надеялись западные страны, когда были громкие заявления о том, что с помощью экономических санкций мы сможем оказать давление на Россию и добиться прекращения войны", - заявила Вроблевска.

В то же время Владимир Путин продолжает включать в свою публичную риторику призывы к смягчению или отмене санкций, что заставляет предполагать, что санкции все же ощущаются.

"Нужно помнить, что Россия - это не маленькая экономика. Никто раньше не пытался ввести санкции против страны такого размера. Теперь, когда это произошло, мы видим, что это обоюдоострый меч, но хорошая новость в том, что западный мир все же не отступает, эти настроения по-прежнему достаточно сильны, несмотря на то, что санкции бьют и по их собственному карману", - сказал Егерманис.