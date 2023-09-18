Кремль блокирует прибыль западных компаний в России

Российские власти заблокировали 18 миллиардов долларов, заработанных западными компаниями в России в 2022 году. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на данные Киевской школы экономики.
По данным издания, наибольшую прибыль в России в размере 4,9 млрд долларов получили американские компании. За ними следуют немецкие (2,4 млрд долларов), австрийские (1,9 млрд долларов) и швейцарские компании (1 млрд долларов).
В 2022 году самая высокая прибыль у австрийского банка Raiffeisen - два миллиарда долларов. Американские компании Philip Morris и PepsiCo заработали в России 775 и 718 миллионов долларов соответственно.
Шведский производитель грузовиков Scania получил в России прибыль в 621 миллион долларов и является самой прибыльной компанией среди покинувших Россию после начала войны (Scania объявила об уходе из России в сентябре 2022 года).
По мнению заместителя директора Киевской школы экономики Андрея Оноприенко, после 2022 года показатели прибыли западных стран значительно выросли.
Financial Times указывает, что доходы западных компаний, от BP до Citigroup, были заблокированы после того, как Россия запретила выплату дивидендов компаниям из недружественных стран. Сделки могут быть одобрены только в исключительных случаях, однако специальных разрешений выдается очень мало.
"В России застряли десятки миллиардов долларов. Вернуть их невозможно", - заявил Financial Times менеджер крупной компании, зарегистрировавшей в России компанию, считающуюся "дружественной".
По данным издания, некоторым компаниям удалось вывести средства из России. Так российское подразделение американской компании Mars выплатило 56,1% дивидендов своей материнской компании в 2022 году.
Российское отделение Japan Tobacco International, единственной крупной табачной компании, не покинувшей Россию, выплатило 180 млн долларов своему единственному акционеру, JTI Germany. 20% этой суммы было заработано уже после начала российского вторжения в Украину.
Financial Times утверждает, что Россия блокирует средства и дружественных стран. Так, например, индийские энергетические компании не могут вывезти 400 млн долларов дивидендов.
Представитель индийской нефтяной промышленности говорит, что это ответ России на тот факт, что большая часть российского экспорта нефти застряла в Индии.
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