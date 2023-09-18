Кремль блокирует прибыль западных компаний в России

По данным издания, наибольшую прибыль в России в размере 4,9 млрд долларов получили американские компании. За ними следуют немецкие (2,4 млрд долларов), австрийские (1,9 млрд долларов) и швейцарские компании (1 млрд долларов).

В 2022 году самая высокая прибыль у австрийского банка Raiffeisen - два миллиарда долларов. Американские компании Philip Morris и PepsiCo заработали в России 775 и 718 миллионов долларов соответственно.

Шведский производитель грузовиков Scania получил в России прибыль в 621 миллион долларов и является самой прибыльной компанией среди покинувших Россию после начала войны (Scania объявила об уходе из России в сентябре 2022 года).

По мнению заместителя директора Киевской школы экономики Андрея Оноприенко, после 2022 года показатели прибыли западных стран значительно выросли.

Financial Times указывает, что доходы западных компаний, от BP до Citigroup, были заблокированы после того, как Россия запретила выплату дивидендов компаниям из недружественных стран. Сделки могут быть одобрены только в исключительных случаях, однако специальных разрешений выдается очень мало.