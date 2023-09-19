Передача исследует, возможно, незаконную перестройку в одной из новостроек Пардаугавы

Осенью 2019 года Даце купила квартиру, и в марте 2020 года перебралась туда с семьей. Все было чудесно, пока совсем скоро она не поняла, что каждый раз, когда включает горячую воду, нужно ждать больше минуты. Однако правила предусматривают, что горячая вода должна поступать максимум через 20 секунд после открытия крана.

По словам Даце, компания предложила построить в ее квартире контур для подачи горячей воды. В контуре, отходящем от стояка горячего водоснабжения, также будет осуществляться регулярная циркуляция горячей воды.

Осенью 2020 года были проведены строительные работы, но ничего не изменилось - картина с горячей водой осталась той же самой.

Еще во время строительных работ у Даце возникли сомнения, действительно ли мастера знают, что делают, разработан ли проект, законны ли вообще эти работы и согласованы ли в Рижской думе. Специалисты стройуправы обследовали квартиру и констатировали, что таким образом работы проводить было нельзя, так как должен быть разработанный и согласованный с товариществом дома проект.

Однако Даце зашла в тупик, так как не может найти специлалиста, который мог бы спроектировать новую подводку.

Передаче Aizliegtais paņēmiens известно, что Даце - не единственная жительница этого дома, которая выступила против девелопера YIT.

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