ЦСУ больше не будет публиковать список предприятий, экспортирующих в Россию и Беларусь

Центральное статистическое управление (ЦСУ) прекратило публикацию списка компаний-экспортеров в Беларусь и Россию, говорится в информации на сайте ЦСУ, сообщает агентство LETA.
"Чтобы не ставить под угрозу подготовку объективной официальной статистики, ЦСУ приняло решение не составлять, не выпускать и не публиковать в дальнейшем списки компаний-экспортеров и импортеров в какие-либо страны", - говорится в заявлении ЦСУ.
В то же время ЦСУ отмечает, что в будущем статистическое ведомство будет регулярно информировать общественность о количестве экспортеров и импортеров с конкретными странами, представляющими интерес, и такая статистика обеспечит базовую информацию для мониторинга операций с Россией и Беларусью.
В заявлении ЦСУ поясняется, что статистическое ведомство оценило аспекты методологии составления статистики внешней торговли, а также разъяснения, полученные от компаний после публикации списка компаний-экспортеров, которые оказывают существенное влияние на анализ списков компаний-импортеров и компаний-экспортеров. Выяснено, что ряд аспектов не позволяет сделать однозначные и объективные выводы об импортных и экспортных операциях предприятий без изучения деталей сделки.
Статистическое ведомство также отмечает, что импорт учитывается по стране происхождения, если сделка осуществляется со страной, не входящей в Евросоюз, и по стране отправления, если сделка осуществляется со страной ЕС. Это означает, что импорт товара из Литвы в Россию будет учитываться во внешней торговле как импорт из Литвы, а импорт товара российского происхождения из Украины будет считаться как импорт из России.
В ЦСУ также приводится пример, когда латвийская компания импортирует из Украины одежду, которая ранее была произведена в России. Согласно описанной выше методологии, данная сделка будет отражена в статистике внешней торговли как импорт из России, несмотря на то, что у данной компании может не быть других сделок с Россией, и ее включение в список компаний, импортирующих из России, безусловно, вызовет негативную реакцию как со стороны самой компании, так и со стороны общественности. Более того, такие сделки многочисленны и помимо Украины осуществляются также из Казахстана, Киргизии, Швейцарии, Норвегии и других стран.
Анализ списка компаний-экспортеров также показывает, что высок риск включения в него "случайных" сделок. Например, латвийская компания до февраля 2022 года импортировала производственное оборудование от российской компании. В процессе эксплуатации производственного оборудования обнаруживается дефект, и латвийская компания возвращает или экспортирует производственное оборудование соответствующей российской компании после февраля 2022 года и, соответственно, попадает в список компаний-экспортеров в Россию.
Возможны также случаи, когда компания экспортирует товары в другие страны, но таможенные формальности улаживает на границе с Россией. Например, латвийская компания экспортирует пищевые добавки, предназначенные для Казахстана и Узбекистана, но в силу географических особенностей и транспортных расходов делает это через Россию, хотя сам товар в Россию не попадает. Таможенные документы оформляются на границе с Россией, поэтому в таможенной декларации Россия указывается как последняя страна назначения.
В список также могут быть включены логистические фирмы, которые экспортируют или импортируют товары от имени другой компании, выполняя при этом таможенные формальности. Например, зарегистрированная в Латвии компания, оказывающая логистические услуги, от имени другой компании оформляет экспортные декларации и отправляет в Россию такие товары, как алкоголь. В статистике логистическая компания будет фигурировать как экспортер.
Статистическое ведомство также отмечает, что экспортно-импортные операции, при которых таможенные формальности завершаются на внешней границе другой страны ЕС со страной, не входящей в ЕС, не будут отражены в статистике, составляемой ЦСУ.
Уже сообщалось, что 16 августа этого года тогдашний министр экономики Илзе Индриксоне поручила ЦСУ опубликовать список предприятий-экспортеров в Россию и Беларусь и ежемесячно обновлять эту информацию.
16 августа ЦСУ опубликовало список, в который вошли компании, экспортировавшие продукцию в Россию и Беларусь с начала 2022 года и в первой половине 2023 года.
Публикация списка вызвала возмущение в социальных сетях со стороны ряда компаний, попавших в список, в том числе компаний, заявивших, что они прекратили сотрудничество с Россией и Беларусью сразу после начала войны России в Украине 24 февраля 2022 года.
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