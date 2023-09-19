ЦСУ больше не будет публиковать список предприятий, экспортирующих в Россию и Беларусь

В ЦСУ также приводится пример, когда латвийская компания импортирует из Украины одежду, которая ранее была произведена в России. Согласно описанной выше методологии, данная сделка будет отражена в статистике внешней торговли как импорт из России, несмотря на то, что у данной компании может не быть других сделок с Россией, и ее включение в список компаний, импортирующих из России, безусловно, вызовет негативную реакцию как со стороны самой компании, так и со стороны общественности. Более того, такие сделки многочисленны и помимо Украины осуществляются также из Казахстана, Киргизии, Швейцарии, Норвегии и других стран.