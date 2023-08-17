Бизнес-скандал: ЦСУ опубликовало, а потом отредактировало список компаний - экспортеров в РФ и РБ. Почему?

Жигуре также сообщила, что ЦСУ получила письма от многих компаний, в которых указывалось, что они не экспортируют в Россию или Беларусь, а попали в список из-за неправильного указания кода страны. Жигуре признала, что в будущем необходимо будет тщательно оценивать, какие данные описывают реальную ситуацию, чтобы не вызывать недоразумений. В то же время Жигуре указала, что ЦСУ получает информацию от Службы государственных доходов только о компаниях, которые указали Россию или Беларусь в таможенных декларациях в качестве стран экспорта.

Как сообщалось, в среду, 16 августа, министр экономики Илзе Индриксоне (Нацобъединение) поручила ЦСУ опубликовать список предпринимателей, экспортирующих в Россию и Беларусь, и обновлять эту информацию один раз в месяц.

ЦСУ опубликовал список 16 августа, в него вошли компании, экспортирующие в Россию и Беларусь с начала 2022 года и в первой половине 2023 года.

Опубликованный список вызвал возмущение ряда включенных в список компаний, которые сообщили в соцсетях, что прекратили сотрудничество с Россией и Беларусью сразу после начала Россией 24 февраля 2022 года войны в Украине. Неверный, по мнению предпринимателей, список, также раскритиковали Valmieras stikla šķiedra, SAF Tehnika, Dobeles dzirnavnieks и президент Конфедерации латвийских работодателей (LDDK) Андрис Бите, которому принадлежит компания Karavela.