В четверг, 17 августа, Центральное статистическое управление (ЦСУ) обновило ранее опубликованный список компаний, экспортирующих продукцию в Россию и Беларусь, убрав из него информацию за 2022 год и опубликовав только актуальный список на июнь 2023 года, сообщила на пресс-конференции глава ЦСУ Айя Жигуре.
Бизнес-скандал: ЦСУ опубликовало, а потом отредактировало список компаний - экспортеров в РФ и РБ. Почему?
Заместитель госсекретаря Минэкономики Раймонд Лапиньш признал, что опубликованный ранее в среду список, в который вошли компании, экспортирующие продукцию по состоянию, начиная с 1 января 2022 года, "вызвал недоумение", поэтому от имени ЦСУ принес извинения предпринимателям.
В частности, Лапиньш извинился перед крупными брендами - Latvijas finieris, Valmieras stikla šķiedra, Mikrotīkls, SAF Tehnika, Dobeles dzirnavnieks, Madara Cosmetics, Karavela, которые после 24 февраля 2022 г. "сделали нравственный выбор", сразу прекратили сотрудничество с Россией и Беларусью, а также оказали существенную финансовую и иную поддержку Украине.
Список латвийских предпринимателей, экспортирующих в Беларусь и Россию (Файл: 47,5 КБ) (данные ЦСУ; Экспортеры в Россию и Беларусь. Июнь 2023. 17.08.2023)
Лапиньш подчеркнул, что сотрудничество с Россией и Беларусью прекратили еще несколько сотен компаний. Обновленный список в настоящее время содержит 168 предприятий.
Жигуре также принесла извинения от имени ЦСУ и признал, что, при публикации списка в среду не было уделено должного внимания коммуникации, а также отсутствовали понятные формулировки, поэтому "появились недоразумения и путаница".
Жигуре пояснила, что первая версия списка находилась в открытом доступе в течение нескольких часов, и в него вошли все компании, которые вели какую-либо торговую деятельность с Россией и Беларусью с 1 января 2022 года. В список попали не только компании, которые осуществляли экспортные операции, но и, например, операции по возврату товаров или оборудования.
Жигуре также сообщила, что ЦСУ получила письма от многих компаний, в которых указывалось, что они не экспортируют в Россию или Беларусь, а попали в список из-за неправильного указания кода страны. Жигуре признала, что в будущем необходимо будет тщательно оценивать, какие данные описывают реальную ситуацию, чтобы не вызывать недоразумений. В то же время Жигуре указала, что ЦСУ получает информацию от Службы государственных доходов только о компаниях, которые указали Россию или Беларусь в таможенных декларациях в качестве стран экспорта.
Как сообщалось, в среду, 16 августа, министр экономики Илзе Индриксоне (Нацобъединение) поручила ЦСУ опубликовать список предпринимателей, экспортирующих в Россию и Беларусь, и обновлять эту информацию один раз в месяц.
ЦСУ опубликовал список 16 августа, в него вошли компании, экспортирующие в Россию и Беларусь с начала 2022 года и в первой половине 2023 года.
Опубликованный список вызвал возмущение ряда включенных в список компаний, которые сообщили в соцсетях, что прекратили сотрудничество с Россией и Беларусью сразу после начала Россией 24 февраля 2022 года войны в Украине. Неверный, по мнению предпринимателей, список, также раскритиковали Valmieras stikla šķiedra, SAF Tehnika, Dobeles dzirnavnieks и президент Конфедерации латвийских работодателей (LDDK) Андрис Бите, которому принадлежит компания Karavela.
В Минэкономики напомнили, что с 2014 года министерство призывало компании оценивать необходимость сотрудничества с Россией, а с 24 февраля прошлого года рекомендовало прекратить все отношения со страной-агрессором.
В четверг ЦСУ проинформировало представителей СМИ о правильной интерпретации данных, связанных с опубликованным списком предприятий-экспортеров в Россию и Беларусь. RUS TVNET провел прямую трансляцию пресс-конференции.
Видео: ЦСУ информирует СМИ об интерпретации списка предприятий-экспортеров в РФ и Беларусь (на латышском языке)
Шуре: решение обнародовать список предприятий подрывает их репутацию
Решение министра экономики Илзе Индриксоне опубликовать список экспортирующих в Россию предприятий подрывает их репутацию, заявила агентству LЕТА руководитель Латвийской федерации пищевых предприятий Инара Шуре.
По ее словам, решение министра является непродуманным, так как в списке была информация и за период с января 2022 года, то есть до полномасштабного вторжения России в Украину, и это подорвало репутацию многих компаний.
"Линчеванию подверглись предприятия пищевой промышленности и других отраслей, которые с первых дней войны прекратили сотрудничество с Россией и Беларусью и сразу отправили в Украину грузы первой помощи, что продолжают делать и по сей день", - сказала Шуре.
По ее мнению, крайне безответственно публиковать статистику с названиями компаний без анализа и объяснений.
"В результате сотни потребителей, увидев название любимого предприятия, уже решили, что больше не будут покупать продукцию этого производителя", - сказала Шуре.
В то же время поддержка Украине, оказываемая производителями продуктов питания, измеряется суммами со многими нулями, поэтому отрасль ожидает вдумчивого и аналитического осмысления ситуации со стороны Министерства экономики и ответственных органов.
"Следует иметь в виду, что переориентация бизнеса со страны-агрессора на другие страны требует времени, усилий и затрат", - подчеркнула Шуре.
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