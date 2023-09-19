Эксперты выступили с прогнозом по поводу предстоящего отопительного сезона

Представители отрасли отметили, что сейчас большинство теплоснабжающих предприятий уже заготовило необходимое топливо, а в Инчукалнском подземном газохранилище хранится достаточный объем газа, что однозначно указывает на то, что к зиме мы готовы.

Схожие прогнозы делают и зарубежные эксперты - отопительный сезон в Европе обещает быть относительно спокойным.

"Я горжусь тем, что очень многие компании не стали ждать решения ЕС и сами отказались от российского газа, что определенно было непросто. На Балтийском уровне особо хочу выделить предприятие теплоснабжения Rīgas siltums, которое было достаточно смелым и диверсифицировало свои договоры о поставках. В то время, когда эмоции были на очень высоком уровне и на рынке царила большая неопределенность, это действительно было очень смелым шагом. Теперь мы видим, что это окупилось как для Rīgas siltums, так и для других предприятий, которые решили поступить схожим образом", - отметил коммерческий директор UAB Baltpool Томас Йорудас.

Профессор Флорентийской школы регулирования (Florence School of Regulation) Андрис Пиебалгс тоже согласен - Европа сделала многое.

"Проблемы, конечно, вызвал и отказ от российского газа, и думаю, это останется неизменным: и после окончания войны ЕС, скорее всего, газ у России покупать не будет. Я считаю, что Россия в любом случае останется стратегической угрозой еще много лет. Я не абсолютный пессимист и не скажу, что ЕС больше никогда не сможет сотрудничать с Россией, но думаю, что при моей жизни этого не произойдет. Это было бы стратегической ошибкой - снова увеличить свою энергетическую и экономическую зависимость от государства, которое считается агрессором ", - рассуждает Пиебалгс.