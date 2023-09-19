Latvijas pasts рассматривает возможность выхода на рынки соседних стран

Она допустила, что Latvijas pasts может работать не только в странах Балтии, но и в других местах с помощью партнеров.

Долю рынка Latvijas pasts в сегменте коммерческих посылок в Латвии Краузе-Чеботаре оценивает как непростительно скромную, но в то же время свидетельствующую о потенциале роста.

"Та часть рынка, которую сейчас занимают наши конкуренты, полагается и Latvijas pasts, и у нас есть все возможности предложить еще более качественные услуги. Нам нужно быстрее продвигаться в тех сегментах, где сейчас более активны наши конкуренты ", - подчеркнула Краузе-Чеботаре.

По ее словам, главное конкурентное преимущество Latvijas pasts, которое не в полной мере используется, заключается в том, что почта является "окном в целый мир" и, работая с Latvijas pasts, любое предприятие может отправлять посылки в любое место по всему миру, причем с быстрыми сроками доставки. Кроме того, у Latvijas pasts как у госкомпании есть возможность устанавливать пакоматы в более мелких населенных пунктах, в которых другие игроки рынка не видят достаточной добавленной стоимости.

При этом она признала, что Latvijas pasts предстоит еще многое сделать, чтобы, например, начать предлагать клиентам более дружественные цифровые решения. В том числе, чтобы полученные посылки было гораздо проще перенаправить из почтовых отделений в ближайшие пакоматы.

"Наша задача - сделать Latvijas pasts выбором номер один для каждого жителя Латвии, чтобы у каждого возникло желание поддержать предприятие своей страны", - подчеркнула Краузе-Чеботаре.

Как сообщалось, оборот Latvijas pasts в прошлом году составил 100,009 млн евро, что на 5,1% меньше, чем в 2021 году, при этом предприятие работало с прибылью в 2,21 млн евро в отличие от убытков годом ранее.