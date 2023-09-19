ГАО Latvijas pasts рассматривает возможность выхода на рынки соседних стран в сегменте коммерческих отправлений, цель компании также состоит в том, чтобы увеличить долю рынка коммерческих посылок в Латвии, заявила в интервью агентству LETA новый руководитель Latvijas pasts Беата Краузе-Чеботаре.
Она подчеркнула, что Latvijas pasts выбрал стратегию по расширению деятельности в Балтии еще до ее прихода на предприятие. Сейчас взвешиваются различные варианты: будет ли Latvijas pasts сотрудничать в соседних странах с кем-то из местных игроков рынка или войдет самостоятельно. Если Latvijas pasts войдет на рынок в качестве самостоятельного игрока, в соседних странах будут основаны дочерние предприятия.
"Однозначно пакоматы Latvijas pasts должны быть по всей Балтии", - подчеркивает новый руководитель Latvijas pasts.
На вопрос, не опоздало ли предприятие с выходом на рынки других стран, Краузе-Чеботаре ответила, что самый подходящий момент был до пандемии "Covid-19", но его предсказать никто не мог.
"Но если смотреть глобально на развитие электронной коммерции, то это растущий сегмент, привычки делать покупки в интернете с каждым годом крепнут, и рост обязательно продолжится. Вопрос в том, что важнее для клиента и чем мы будем лучше, чем "Omniva" и остальные игроки рынка. Это вещи, над которыми нам нужно работать ", - сказала Краузе-Чеботаре.
Она допустила, что Latvijas pasts может работать не только в странах Балтии, но и в других местах с помощью партнеров.
Долю рынка Latvijas pasts в сегменте коммерческих посылок в Латвии Краузе-Чеботаре оценивает как непростительно скромную, но в то же время свидетельствующую о потенциале роста.
"Та часть рынка, которую сейчас занимают наши конкуренты, полагается и Latvijas pasts, и у нас есть все возможности предложить еще более качественные услуги. Нам нужно быстрее продвигаться в тех сегментах, где сейчас более активны наши конкуренты ", - подчеркнула Краузе-Чеботаре.
По ее словам, главное конкурентное преимущество Latvijas pasts, которое не в полной мере используется, заключается в том, что почта является "окном в целый мир" и, работая с Latvijas pasts, любое предприятие может отправлять посылки в любое место по всему миру, причем с быстрыми сроками доставки. Кроме того, у Latvijas pasts как у госкомпании есть возможность устанавливать пакоматы в более мелких населенных пунктах, в которых другие игроки рынка не видят достаточной добавленной стоимости.
При этом она признала, что Latvijas pasts предстоит еще многое сделать, чтобы, например, начать предлагать клиентам более дружественные цифровые решения. В том числе, чтобы полученные посылки было гораздо проще перенаправить из почтовых отделений в ближайшие пакоматы.
"Наша задача - сделать Latvijas pasts выбором номер один для каждого жителя Латвии, чтобы у каждого возникло желание поддержать предприятие своей страны", - подчеркнула Краузе-Чеботаре.
Как сообщалось, оборот Latvijas pasts в прошлом году составил 100,009 млн евро, что на 5,1% меньше, чем в 2021 году, при этом предприятие работало с прибылью в 2,21 млн евро в отличие от убытков годом ранее.
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