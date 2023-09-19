В Латвии каждую осень - 1 октября - в рамках индексации пенсий пересматривается их размер. Это предусмотрено Законом о государственных пенсиях. Что такое индексация пенсии? Цель индексации пенсий - обеспечить защиту назначенных пенсий от падения покупательной способности и не потерять их стоимость, поясняет Министерство благосостояния.
Что в этом году нужно знать об индексации пенсий?
Вопросы, которые касаются пенсий, всегда очень чувствительны и не всегда легко понятны. Поэтому Министерство благосостояния подготовило ответы на чаще всего задаваемые по этой теме вопросы.
Как в этом году будут индексироваться пенсии?
Осенью этого года будут увеличены пенсии или части пенсий, не превышающие 609 евро.
Это означает, что индексироваться будет вся сумма пенсии, если она не превышает 609 евро, а для пенсий, превышающих 609 евро, индексироваться будет только часть суммы - уже упомянутые 609 евро. Размер повышения будет зависеть как от размера пенсии, так и от применяемого индекса. Исключение составляют политически репрессированные, инвалиды I группы и чернобыльцы, которым будет проиндексирована вся сумма пенсии.
Как рассчитывается индекс, используемый для перерасчета пенсий?
Он складывается из реального индекса потребительских цен (проще говоря - инфляции) и части реального прироста суммы заработной платы по страховым взносам. Сумма заработной платы по страховым взносам - это финансовое понятие, а проще говоря - это сумма всех денежных средств, с которых в течение года необходимо было уплатить взносы на социальное страхование.
Для определения фактического изменения суммы отчислений по заработной плате в том или ином году сумма отчислений по заработной плате в этом году соотносится с суммой отчислений по заработной плате в предыдущем году. Это показывает изменения, произошедшие за последний год. Таким образом получают индекс суммы взносов, или индекс, характеризующий фактическое изменение размера заработной платы.
Однако существует и эффект инфляции. Но для того, чтобы определить реальное изменение или реальное увеличение размера взносов по заработной плате в данном году, необходимо исключить влияние инфляции из индекса взносов по заработной плате. Для этого в формуле расчета реального увеличения размера страховых взносов по заработной плате, включенной в постановление Кабинета министров, индекс размера страховых взносов по заработной плате делится на индекс потребительских цен.
В этом году к пенсиям по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца будет применяться индекс 1,0640.
Почему в этом году не будут применяться разные индексы, которые зависят от страхового стажа?
Да, этот год отличается от предыдущих. Поскольку в результате высокой инфляции прошлого года реальное увеличение суммы заработной платы по страховым взносам в 2022 году оказалось меньше нуля, или отрицательным, оно включается в расчет индекса как коэффициент 0. Таким образом, индекс этого года состоит только из фактического индекса потребительских цен за период с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года (всего 12 месяцев). Таким образом, для индексации трудовых пенсий по старости также будет применяться единый индекс - фактический индекс потребительских цен вне завмсимости от продолжительности страхового стажа, который был накоплен человеком.
Назначенные доплаты к пенсии по старости и инвалидности за один год страхового стажа, накопленные до 31 декабря 1995 года, также будут проиндексированы с применением индекса 1,0640. При индексации доплат с 1 октября 2023 года будет применен соответствующий индекс, который позволит получить доплату в размере примерно 1,43 евро за каждый год страхового стажа до 31 декабря 1995 года и доплату в размере около 2,14 евро за каждый год страхового стажа до 31 декабря 1995 года, если пенсия по старости была назначена до 31 декабря 1996 года или пенсия по инвалидности была назначена и возраст, необходимый для назначения пенсии по старости, был достигнут до 31 декабря 1996 года.
Это означает, что люди, получавшие 1,43 евро за каждый год пенсионного стажа, накопленного до конца 1995 года, теперь будут получать 1,52 евро, а те, кто получал 2,14 евро, теперь будут получать 2,28 евро.
Например, пенсионер, имеющий пенсию по старости в размере 450 евро за 45 лет страхового стажа и надбавку в размере 35,75 евро (за 25 лет стажа до конца 1995 года), с октября этого года будет получать пенсию по старости в размере 478,80 евро и надбавку в размере 38,00 евро (1,52 евро х 25 лет).
Стоит принять во внимание, что из общей суммы пенсии и пособия может быть удержан подоходный налог, что уменьшает сумму выплаты. Это связано с тем, что подоходный налог не удерживался, когда человек еще работал и платил взносы в фонд социального страхования.
Как узнать, на сколько увеличится пенсия каждого человека?
Размер своей пенсии можно узнать на портале www.latvija.lv или обратившись в любой офис VSAA (http://www.vsaa.lv/lv/kontakti/kontaktinformacija).
Нужно ли пенсионерам что-то делать самим, чтобы была произведена индексация пенсии?
Нет, пенсионерам ничего не нужно делать самим! Индексация пенсий производится Государственным агентством социального страхования (VSAA) автоматически - каждый год 1 октября. Это означает, что и в этом году все, кто имеет право на пенсию, будут получать ее в проиндексированном размере с октября. При этом не нужно беспокоиться о том, будет ли VSAA знать, какая сумма полагается человеку после индексации пенсии. Все необходимые данные у VSAA есть - перерасчет происходит автоматически.
Все ли пенсии вырастут осенью в результате индексации?
Индексация пенсий распространяется на всех получателей трудовых пенсий по старости, инвалидности, по возрасту и по случаю потери кормильца, назначенных или пересчитанных до 30 сентября текущего года.
С 1 октября на тех же условиях, что и пенсии, будут проиндексированы также выплаты по инвалидности и по случаю потери кормильца, назначаемые в соответствии с Законом об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
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