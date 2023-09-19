Что в этом году нужно знать об индексации пенсий?

Назначенные доплаты к пенсии по старости и инвалидности за один год страхового стажа, накопленные до 31 декабря 1995 года, также будут проиндексированы с применением индекса 1,0640. При индексации доплат с 1 октября 2023 года будет применен соответствующий индекс, который позволит получить доплату в размере примерно 1,43 евро за каждый год страхового стажа до 31 декабря 1995 года и доплату в размере около 2,14 евро за каждый год страхового стажа до 31 декабря 1995 года, если пенсия по старости была назначена до 31 декабря 1996 года или пенсия по инвалидности была назначена и возраст, необходимый для назначения пенсии по старости, был достигнут до 31 декабря 1996 года.

Это означает, что люди, получавшие 1,43 евро за каждый год пенсионного стажа, накопленного до конца 1995 года, теперь будут получать 1,52 евро, а те, кто получал 2,14 евро, теперь будут получать 2,28 евро.

Например, пенсионер, имеющий пенсию по старости в размере 450 евро за 45 лет страхового стажа и надбавку в размере 35,75 евро (за 25 лет стажа до конца 1995 года), с октября этого года будет получать пенсию по старости в размере 478,80 евро и надбавку в размере 38,00 евро (1,52 евро х 25 лет).