Госконтроль: государство не обеспечивает раннее выявление рака и компенсацию лекарств

Согласно заключению Госконтроля, "зеленый коридор" в реальности также не работает. Он был введен в 2016 году для того, чтобы пациенты с подозрением на онкологическое заболевание могли получить необходимые для диагностики медицинские услуги за счет государства в приоритетном порядке - вне общей очереди и в срок не более 10 рабочих дней.

Однако только 25% пациентов получили эти услуги в течение 10 рабочих дней, а среднее время от визита к семейному врачу до постановки диагноза составляет 195 дней вместо планируемых 65 дней, или в три раза больше.

Несмотря на то, что онкология является одним из приоритетных направлений здравоохранения, Минздрав не планирует финансирование для компенсации лекарств в соответствии с потребностями онкологических больных, и ни Минздрав, ни онкологические больные не могут рассчитывать на стабильное дополнительное финансирование в долгосрочной перспективе. План по улучшению медицинского обслуживания в области онкологии на 2022-2024 годы также не обеспечен финансированием в полном объеме.

При этом, как указал Госконтроль, цены на компенсируемые лекарства для лечения онкологических заболеваний в Латвии - самые высокие в Балтии, так как к цене производителя добавляется наценка оптовой фирмы и аптеки и применяется PVN в размере 12%.

Например, для препарата Tafinlar наценка оптовика и аптеки с учетом PVN составляет 12% от конечной цены, тогда как в Эстонии и Литве - соответственно 8% и 5%. Таким образом, конечная цена препарата в Латвии на 271 евро больше, чем в Эстонии, и на 529 евро больше, чем в Литве.