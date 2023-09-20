Госпочта Литвы инвестирует в почтоматы в Латвии и Эстонии

"В марте 2024 года в Латвии и Эстонии начнут работать около 300 почтовых автоматов этой сети, посредством которых можно будет удобно отправлять и получать посылки по всему балтийскому региону", - говорится в сообщении.

Как отмечает Lietuvos pastas, решение расширить сеть почтовых автоматов на Латвию и Эстонию было обусловлено постоянно растущим объемом электронной торговли и желанием поддерживать и увеличивать конкуренцию.

Lietuvos pastas указывает, что по прогнозам платформы сбора данных Statista, в 2023-2027 годах в трех странах Балтии рынок электронной торговли будет расти на 11% ежегодно.

В первом полугодии этого года через сеть LP Express было доставлено 3,95 млн посылок - на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас в Литве 354 почтовых автомата LP Express, а, если они будут объединены с сетью обмена почтовыми машинами uDrop, то к концу этого года LP Express станет крупнейшей сетью в Литве с 437 почтовыми автоматами.