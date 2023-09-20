Начат сбор подписей за закрепление в законе оборота наличных денег

В качестве автора инициативы указан Мартиньш Штейнбергс. Он хочет добиться того, чтобы обращение наличных денег в Латвии было частью права на собственность и экономическую деятельность.

По словам Штейнбергса, Словакия уже поступила подобным образом, а в Польше идет дискуссия по этому поводу.

"Политические усилия по пресечению финансирования терроризма, отмывания денег, зарплат в конвертах и ​​т. д. понятны, но это необходимо делать взвешенно и избегать риска "скатиться в противоположную канаву". В частности, чтобы чрезмерный акцент на цифровых платежах и цифровых деньгах или даже превращение их в единственную форму оплаты не привел к ликвидации наличных денег, поставив под угрозу частную жизнь человека и создав риск тотального контроля над личными финансами", - подчеркивает автор идеи.

В связи с этим он призывает закрепить в Сатверсме право частных лиц на наличное денежное обращение в Латвии.

По мнению автора, это обеспечит свободное распоряжение обществом своими финансовыми ресурсами и укрепит неприкосновенность частной жизни.