TV3: Индексация пенсий не покроет рост цен

В Минблаге также признают, что ожидаемой через две недели индексации пенсий недостаточно, но ничего другого в этом году ждать не стоит.

Из-за инфляции покупательная способность денег снижается, поэтому госпенсии каждую осень индексируют. Расчет сложен - обычно оценивают, как в течение года изменились потребительские цены и что произошло с заработной платой в народном хозяйстве. Этот год станет исключением. Проблема в том, что учитываются то, что произошло не с фактической, а с так называемой реальной заработной платой. В прошлом году инфляция превысила рост зарплат.

Еще в мае годовая инфляция записывалась двузначным числом, но в расчет индексации пенсий включен июль, когда она составляла 6,4%.

Например, пенсию в 500 евро, что недалеко от средней по стране, необходимо умножить на коэффициент, соответствующий уровню инфляции 1,064. Прибавка, соответственно, составляет 32 евро. В свою очередь пенсионер, получающий, к примеру, 320 евро, может рассчитывать на прибавку только около 20 евро.

Глава Федерации пенсионеров Айа Барча не скрывает разочарования. "Осень уже здесь, впереди отопление - не только центральное, но и при помощи дров, гранул", - говорит она. При этом новый министр благосостояния Улдис Аугулс (СЗК) сообщил, что в будущем предложит на рассмотрение законопроект об индексации пенсий дважды в год, но сделать он сможет только в будущем году.

Видео: Сюжет передачи TV3 Ziņas (на латышском языке)