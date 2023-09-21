Сейм одобрил компенсацию части фиксированной платы за мощность Sadales tīkls

Правительство также планирует до 1 ноября обобщить предложения по снижению роста тарифов в отопительном сезоне 2024 года.

Поправки, подготовленные бюджетно-финансовой комиссией и принятые сегодня депутатами, ограничивают рост тарифов на услуги энергосистемы для населения.

Рост тарифа ST на фиксированную составляющую будет снижен на 60%. Снижение будет действовать в период с 1 сентября по 31 декабря текущего года.

По прогнозам Министерства климата и энергетики, для домохозяйства с однофазным подключением и 16 амперами тариф после снижения на 60% составит 2,43 евро без налога на добавленную стоимость вместо нынешних 6,08 евро, для домохозяйства с однофазным подключением и 20 амперами тариф уменьшится с нынешних 7,6 евро до 3,04 евро. Домохозяйство с тремя фазами и 25-амперным подключением будет платить 9,20 евро вместо нынешних 23 евро, заявили авторы поправок.

Финансирование, необходимое для поддержки домохозяйств, составляет 30,47 млн. евро и должно быть обеспечено за счет доли прибыли Latvenergo, выплачиваемой в виде дивидендов.

Бюджетная комиссия попросила Сейм считать поправки срочными, чтобы уже в сентябре их можно было внести в счета, которые население получит в октябре. Поэтому сегодня они были приняты в окончательном чтении.