В Риге снизят туристическую пошлину

В настоящее время места размещения туристов должны платить 1 евро с каждого туриста плюс налог на добавленную стоимость (PVN).

Чтобы уменьшить нагрузку на предприятия, планируется снизить размер пошлины до 0,89 евро. С PVN в размере 0,11 евро это составит 1 евро с каждого туриста.

Окончательное решение о снижении пошлины примет Рижская дума.

Туристическая пошлина введена в Риге с начала этого года.