В Риге снизят туристическую пошлину

Комитет по финансам и административным делам Рижской думы утвердил сегодня, 21 сентября, снижение платы за прием туристов и отдыхающих (туристической пошлины).
В настоящее время места размещения туристов должны платить 1 евро с каждого туриста плюс налог на добавленную стоимость (PVN).
Чтобы уменьшить нагрузку на предприятия, планируется снизить размер пошлины до 0,89 евро. С PVN в размере 0,11 евро это составит 1 евро с каждого туриста.
Окончательное решение о снижении пошлины примет Рижская дума.
Туристическая пошлина введена в Риге с начала этого года.
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