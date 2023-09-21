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В Риге снизят туристическую пошлину

rus.tvnet.lv/LETA
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Туристы
Туристы Фото: Paula Čurkste/LETA

Комитет по финансам и административным делам Рижской думы утвердил сегодня, 21 сентября, снижение платы за прием туристов и отдыхающих (туристической пошлины).

В настоящее время места размещения туристов должны платить 1 евро с каждого туриста плюс налог на добавленную стоимость (PVN).

Чтобы уменьшить нагрузку на предприятия, планируется снизить размер пошлины до 0,89 евро. С PVN в размере 0,11 евро это составит 1 евро с каждого туриста.

Окончательное решение о снижении пошлины примет Рижская дума.

Туристическая пошлина введена в Риге с начала этого года.

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