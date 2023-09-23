Топливо подешевеет на семь центов за два года: Финляндия снизит акциз на топливо

Правительство Финляндии недавно достигло соглашения по государственному бюджету, согласно которому акциз на топливо будет снижен в 2024 году.

В результате цена бензина снизится на 4,4 цента, а цена дизтоплива - на 4,9 цента за литр. Это означает, что в бюджет поступит на 170 миллионов евро меньше.

А в 2025 году в государственную казну поступит на 100 миллионов евро меньше. Это означает, что в целом доходы государства сократятся на 270 миллионов евро. Ожидается, что в следующем году цена топлива для потребителей снизится на семь центов за литр.

Цена топлива на заправочных станциях определяется ценой нефти на мировом рынке. Однако из-за нестабильности цен на энергоносители цены на топливо в Финляндии могут значительно снизиться не раньше, чем через два года.

Помимо снижения акциза на топливо, правительство Финляндии планирует снизить и транспортный налог. Это приведет к дополнительным потерям госбюджета в 50 миллионов евро. Снижение налога коснется владельцев автомобилей со средним и высоким уровнем выбросов.

Больше всего от повышения цен пострадали владельцы старых автомобилей, поэтому правительство хочет облегчить налоговое бремя для этих людей. Критики полагают, что такое снижение налогов приведет к тому, что старые автомобили будут дольше оставаться на дорогах Финляндии, что помешает стране достичь своих климатических целей.

Многие жители приветствуют решение правительства снизить налоги как на топливо, так и на транспорт. Они считают, что это могло бы помочь справиться с ростом цен.

Однако некоторые эксперты и экологи критикуют решение правительства Финляндии, считая, что оно приведет к увеличению выбросов парниковых газов.

Снижение налогов на топливо и транспортные средства - это краткосрочное решение, которое не решит проблему роста цен на энергоносители в долгосрочной перспективе.