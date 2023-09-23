Фото ⟩ Ринкевич в США рассказал, почему стоит инвестировать в Латвию

22 сентября президент Латвии Эдгар Ринкевич принял участие в конференции Spotlight Latvia 2023 в Бостоне.
Галерея: Выступление президента Латвии на конференции
"Зачем инвестировать в Латвию? Причины очевидны.
В Латвии хорошо развита инфраструктура и имеется высокообразованная рабочая сила. У нас благоприятная торговая среда и конкурентоспособная налоговая система.
Ведение бизнеса в Латвии обеспечивает доступ к единому рынку Европейского Союза. В настоящее время Латвия работает над рядом крупномасштабных проектов, включая наше участие в Инициативе трех морей, которая позволит создать более быстрое, экологичное, цифровое и экономически эффективное сообщение со всем европейским континентом.
Например, проект Rail Baltica направлен на подключение стран Балтии к европейской сети высокоскоростных железных дорог.
Транспортный коридор Via Baltica служит ключевым звеном в нашем регионе. Латвия совместно со своими балтийскими соседями и Польшей работает над созданием комплексного коридора 5G вдоль этих маршрутов. Такая синергия между транспортом и цифровой связью демонстрирует стремление Балтийского региона к интегрированному и технологически развитому будущему.
Цифровая инфраструктура Латвии является хорошим примером для других. Мы находимся на пятом месте в Евросоюзе по покрытию сетей высокой мощности. У нас есть много примеров успешных, технологически продвинутых компаний, работающих в США", - подчеркнул в своем выступлении президент Латвии.
Президент также подчеркнул превосходство Латвии в биомедицинском секторе и достижения цифрового развития.
Мероприятие собрало латвийских и американских инвесторов, предпринимателей, а также представителей университетов и исследовательских центров. В этом году основными темами Spotlight Latvia стали биотехнологии, биомедицина и фармацевтика, а также образование.
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