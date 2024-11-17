Жителям и медучреждениям приходится сталкиваться с тем, что в какой-то момент нужных лекарств нет, так как возникли перебои в поставках. Больницы должны создавать запасы на три месяца, но не всегда это возможно и не для всех они задуманы. Однако заметных результатов в дискуссиях о необходимости создавать дополнительные резервы лекарств на случай крупного кризиса нет. В этом году министерство создало критический список лекарств из 166 медикаментов, однако пока он только на бумаге, и практические решения еще только создаются, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения.
Запасы лекарств на "день Х": список критических медикаментов пока только на бумаге
В связи с этим в сфере растет давление. Острые дискуссии о реализации системы резервов лекарств в сентябре этого года были оценены комиссией Сейма по социальным и трудовым вопросам, на заседании которой глава Латвийской ассоциации поставщиков лекарств (представляет оптовиков) Янис Либкенс указал, что "два с половиной года мы только говорим, создаем рабочие группы, которые решают, что нужно делать", однако четкого бюджета для создания запасов лекарств нет, как нет и ясности, где эти запасы будут храниться.
Минздрав возражает, что движение все-таки есть, и называет подготовку критического списка лекарств примером этого движения. Это медикаменты, которые должны быть обеспечены в любой ситуации. Однако министерство также признает, что в данный момент список одобрен распоряжением министра и его еще нужно включить в нормативные акты. Кроме того, нужно согласовать вопросы логистики - где лекарства будут храниться и как в случае необходимости будут доставлены туда, где они нужны.
Эти вопросы в любом случае не будут открыты широкой общественности, потому что в целях безопасности это информация ограниченной доступности. Однако с экспертами сферы переговоры ведутся.
Госсекретарь Министерства здравоохранения Агнесе Валулиене указала: "Мы точно также консультировались с нашими оптовиками и с нашими производителями лекарств. Мы определили с нашими производителями лекарств, что из этого списка они готовы начать производить в "день Х", что для этого необходимо. Мы также определили, что для этого необходимо, например, закупить некоторые активные ингредиенты или добавить несколько производственных мощностей".
Предприятие по производству лекарств Olpha такие переговоры подтверждает и указывает, что латвийские производители могли бы обеспечить 20% нужных запасов. Однако они согласны с другими представителями сферы, что нужно, чтобы не только разговоры, но и практические дела продвигались быстрее.
"Необходимо внести изменения в законодательство", - пояснил председатель правления Olpha Юрис Бундулис.
Регистрация лекарств - долгий и требующий времени процесс, поэтому производители предложили постановить, что местные производители, у которых есть сертификат хорошей практики производства, в кризисных или чрезвычайных ситуациях могли бы получить право производить медикаменты в сотрудничестве с государством.
"Период закончился, если нет регистрации, то, конечно, нет. Потому что никто не предлагает нарушать фармацевтическое законодательство европейского сообщества", - добавил Бундулис.
Министерство подчеркивает, что работа над запасами лекарств является приоритетной в кризисные времена, но при этом заверяет, что существующая система запасов - это подушка безопасности. Кроме того, лекарства хранятся не только в больницах, но и в государственных материальных резервах, на пополнение которых правительство выделило 1,5 миллиона евро этим летом и аналогичную сумму на ближайшие годы.
На вопрос, достаточно ли этой суммы, в Министерстве здравоохранения ответили: "Провокационный вопрос. Я скажу, что этого уже достаточно, чтобы мы начали... продолжать восстанавливать резервы".
Больницы, хотя и пытаются в большинстве случаев удовлетворить потребности в запасах, признают, что проблемы существуют. Член правления Рижской восточной клинической университетской больницы Харалд Плаудис говорит: "Если смотреть через призму обезболивающих, антибиотиков и так далее, рассматривая группы, а не конкретные названия лекарств, то я бы сказал, что примерно в 70% случаев мы можем сказать о лекарствах: да, это есть в наличии. (...) Но с инфузиями ситуация гораздо сложнее. Это инфузионные растворы, где объемы огромны, и я не думаю, что у какой-либо больницы в Латвии есть трехмесячный запас".
Другие латвийские больницы также подтвердили, что они стараются хранить запасы на несколько месяцев, но не всем это удается. Это также связано с тем, что не во всех больницах есть достаточно места для хранения таких запасов.
В то же время необходимость в запасах лекарств очевидна, так как время от времени появляются лекарства, которых нет в Латвии, и хорошо, если есть их заменители.
"Например, диклофенак или ибупрофен - это обезболивающие, которые мы можем заменить. Но есть, например, онкологические и терапевтические препараты, которые ничем не заменишь, и в Европе совсем недавно были проблемы с их производством. И тогда нам приходится проделать огромную работу, чтобы получить их, потому что пациент не может ждать", - говорит Плаудис.
Кроме того, лекарства, хранящиеся в больницах, предназначены для пациентов самих больниц.
Но нехватку лекарств ощущают и, например, люди с хроническими заболеваниями и те, кто может лечиться дома, а лекарства покупает в аптеках. Глава сети пациентских организаций Байба Зиемеле признала, что разрывы в поставках лекарств - это проблема, с которой периодически приходится сталкиваться.
Данные Госагентства лекарств свидетельствуют, что и сейчас недоступны многие медикаменты. Агентство их анализирует - есть ли альтернативы, есть ли вообще на них спрос, и в случае необходимости ищет решения. Если какого-то лекарства не хватает и в Латвии его остается менее чем на месяц, агентство может запретить вывозить его для дальнейшей продажи. Например, в прошлом году в экспорте отказали в 36 случаях.
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