Запасы лекарств на "день Х": список критических медикаментов пока только на бумаге

Госсекретарь Министерства здравоохранения Агнесе Валулиене указала: "Мы точно также консультировались с нашими оптовиками и с нашими производителями лекарств. Мы определили с нашими производителями лекарств, что из этого списка они готовы начать производить в "день Х", что для этого необходимо. Мы также определили, что для этого необходимо, например, закупить некоторые активные ингредиенты или добавить несколько производственных мощностей".

Предприятие по производству лекарств Olpha такие переговоры подтверждает и указывает, что латвийские производители могли бы обеспечить 20% нужных запасов. Однако они согласны с другими представителями сферы, что нужно, чтобы не только разговоры, но и практические дела продвигались быстрее.

"Необходимо внести изменения в законодательство", - пояснил председатель правления Olpha Юрис Бундулис.

Регистрация лекарств - долгий и требующий времени процесс, поэтому производители предложили постановить, что местные производители, у которых есть сертификат хорошей практики производства, в кризисных или чрезвычайных ситуациях могли бы получить право производить медикаменты в сотрудничестве с государством.

"Период закончился, если нет регистрации, то, конечно, нет. Потому что никто не предлагает нарушать фармацевтическое законодательство европейского сообщества", - добавил Бундулис.