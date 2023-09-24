Самые распространенные финансовые ошибки: как их избежать?

Хотя мы кажемся очень разумными существами, мы не всегда поступаем таким образом. Часто наши действия определяются спонтанными решениями, откладыванием срочных дел на завтра, следованием моде или современным тенденциям. К сожалению, это касается и такой серьезной сферы, как наши финансы. Финансовый эксперт банка Luminor Екатерина Зинич рассказывает, какие финансовые ошибки мы совершаем чаще всего.
"Вокруг нас много разных соблазнов - новейшие умные устройства, актуальная сезонная одежда, новые приложения с абонентской платой, которые просто предлагают нам открыть кошельки и потратить заработанное. Однако благополучная и финансово обеспеченная жизнь возможна только в том случае, если мы очень осознанно распоряжаемся своими доходами и тщательно оцениваем, на что мы направляем свои доходы", - напоминает эксперт банка.
Незнание своего бюджета
Мы не всегда управляем своими доходами и расходами, в результате чего в конце месяца понимаем, что прожили не по средствам и надо затянуть пояса или, в худшем случае, взять в долг. Чтобы этого избежать, эксперт банка рекомендует ввести учет доходов и расходов.
Для этого доступны различные приложения, например Spending Tracker, который помогает навести порядок в планировании бюджета, либо вы можете использовать простые заметки или программу Excel на своем компьютере. Если нет возможности вести такой учет ежедневно, целесообразно пересмотреть свой бюджет хотя бы до ожидаемого увеличения расходов, например, перед началом отопительного сезона.
Это поможет вам понять, хватит ли запланированного дохода, чтобы покрыть все ожидаемые расходы, понять стоит ли отказываться от покупки или нужно сделать накопления на соответствующий период времени.
Откладывание обязательных платежей
Регулярные ежемесячные платежи за жилье, образование, телефон, спортклуб и т.д. необходимо сделать, как только получили зарплату. Откладывая платежи на более позднее время, мы склонны о них забывать, а в конце месяца, когда деньги уже потрачены, обнаруживаем, что счета все еще не оплачены. Это приводит к начислению пени и дополнительной нагрузке на бюджет следующего месяца.
Не использование возврата налогов
У значительной части населения в течение года происходит переплата налогов, либо есть возможность получить обратно часть денег, потраченных на взносы в пенсионный фонд 3 уровня, образование, медицинские расходы, однако жители зачастую этого не делают. Используйте эту возможность.
Хотя процесс заполнения декларации может показаться сложным и трудоемким, за последние годы он существенно упростился. Если не воспользоваться этой возможностью, то в бюджете будет меньше денег, которые можно было бы использовать на различные расходы.
Не сравнивать цены за товары и услуги
Хотя сравнение цен в магазине или у поставщика услуг занимает некоторое время, зачастую это может оказаться выгодно.
Тем более, что покупка товаров или услуг со скидкой на первый момент может показаться финансово выгодной, но если провести сравнение, то можно обнаружить, что, например, килограмм определенного продукта питания без скидки зачастую обходится дешевле, чем меньшее количество того же продукта со скидкой.
Также существуют различные сайты сравнения цен, например Kurpirkt.lv, которые делают этот процесс очень простым и быстрым.
Покупка ненужных товаров или услуг
Реклама различных товаров или услуг, как правило, очень привлекательна, в результате чего мы покупаем то, чем потом не будем пользоваться.
Одежда, бытовая техника, различные подписки - вот лишь некоторые примеры. Мы также часто поддаемся искушению скидок или рекламы от создателей контента. Отказ от импульсивных покупок и откладывание решения на более позднее время, чтобы оценить необходимость покупки, может помочь сэкономить значительные средства.
Переплачиваем за бренд или дизайн
Есть товары, в которые стоит вкладывать деньги, например, энергоэффективная бытовая техника, но мы склонны переплачивать за стандартные вещи, качество которых существенно не отличается - разница только в цене и названии бренда.
Не всегда необходимо покупать, например, вещь последней модели, цена на которую упадет через несколько месяцев или сезон.
Эксперт советует внимательнее оценить, действительно ли эти товары необходимы, и рассмотреть возможность сэкономить деньги и направить их на более крупную покупку.
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