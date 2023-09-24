Самые распространенные финансовые ошибки: как их избежать?

Откладывание обязательных платежей

Регулярные ежемесячные платежи за жилье, образование, телефон, спортклуб и т.д. необходимо сделать, как только получили зарплату. Откладывая платежи на более позднее время, мы склонны о них забывать, а в конце месяца, когда деньги уже потрачены, обнаруживаем, что счета все еще не оплачены. Это приводит к начислению пени и дополнительной нагрузке на бюджет следующего месяца.

Не использование возврата налогов

У значительной части населения в течение года происходит переплата налогов, либо есть возможность получить обратно часть денег, потраченных на взносы в пенсионный фонд 3 уровня, образование, медицинские расходы, однако жители зачастую этого не делают. Используйте эту возможность.

Хотя процесс заполнения декларации может показаться сложным и трудоемким, за последние годы он существенно упростился. Если не воспользоваться этой возможностью, то в бюджете будет меньше денег, которые можно было бы использовать на различные расходы.

Не сравнивать цены за товары и услуги

Хотя сравнение цен в магазине или у поставщика услуг занимает некоторое время, зачастую это может оказаться выгодно.

Тем более, что покупка товаров или услуг со скидкой на первый момент может показаться финансово выгодной, но если провести сравнение, то можно обнаружить, что, например, килограмм определенного продукта питания без скидки зачастую обходится дешевле, чем меньшее количество того же продукта со скидкой.