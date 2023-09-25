Автобусная компания не исполняет сотни рейсов, но разорвать с ней договор не спешат: дело LAP

Одним из пунктов, который допускает расторжение договора, является систематическое нарушение правил. В Минюсте считают, что Дирекция автотранспорта совместно с Минтрансом должна проверить качество исполнения договоров. Такая возможность рассматривалась, но конкретных решений принято не было.

"Это одна из тех норм, которые мы оцениваем как возможные действия в будущем, - говорит Цауне. - В данном случае, конечно, мы пока не можем утверждать, как будем действовать в дальнейшем и как возможное систематическое неисполнение контракта, могла бы отозваться на продолжение действия этого контракта".

Дирекция ведет переговоры о возможности расторжения контракта по взаимному согласию со всеми компаниями. Цауне отказался сообщить, как далеко продвинулись переговоры. Liepājas autobusu parks утверждает, что - расторжение контракта по взаимному согласию не рассматривается.

Часть LAP опосредованно принадлежит семье депутата Сейма Айнара Шлесерса. Автобусы компании во время предвыборной кампании были украшены изображениями партии Шлесерса "Латвия на первом месте". Он также входит в комиссию Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике, где обсуждаются вопросы пассажирского транспорта.

"Во-первых, мы действительно миноритарные акционеры, которые не участвуют в управлении компанией, - оправдывается Шлесерс. - Если человек заболеет, он заболеет где угодно... Пилот может заболеть, водитель может заболеть, на заводе могут заболеть, везде болеют. Обратите внимание на другие компании, везде водители болеют".

В настоящее время Дирекция автjтранспорта ожидает от LAP плана действий. В компании утверждают, что рейсы отменены из-за болезни 17% водителей, а перепланировка рейсов возможна, если дефицит шоферов составляет 7-10%.

"Если вы говорите о том, что водители болеют, то это не моя вина", - говорит Шлесерс.

Контракты были заключены во времена работы предыдущего председателя правления Кристиана Годиньша. Он находился на посту с 2015 года и покинул его в апреле из-за политического давления. Еще до ухода с поста в Дирекции автомобильного транспорта он был назначен председателем совета Дирекции по безопасности дорожного движения (CSDD).