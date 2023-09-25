Автобусная компания не исполняет сотни рейсов, но разорвать с ней договор не спешат: дело LAP

Жители Огре, Айзкраукле, Лиепаи и Пририжья из-за отмененных рейсов Liepājas autobusu parks (LAP) часто не дожидаются своих автобусов, из-за чего дети не попадает в школу, взрослые опаздывают на работу или даже пропускает прием к врачу, которого ждали целый месяц. Количество отмененных автобусных рейсов у LAP самое большое среди всех перевозчиков, имеющих договорные обязательства с Дирекцией автомобильного транспорта, но прекращать сотрудничество с компанией никто не планирует. Даже вынесенный Советом по конкуренции вердикт об участии компании в картеле не считается достаточным обоснованием, сообщает передача Nekā personīga на TV3.
В июле 2020 года Дирекция автомобильного транспорта заключила договоры на пассажирские перевозки в ряде регионов. Конкурс был разделен на лоты. Право осуществлять перевозки на Лиепайском участке получило акционерное общество Liepājas autobusu parks, а на Пририжском - объединение, где помимо LAP действуют компании Nordeka и Latvijas sabiedriskais autobuss. Год спустя LAP получил право на перевозки по еще одному лоту - Огре и Айзкраукле.
Проблемы LAP с надлежащим выполнением обязательств не новы. Право на перевозки предоставляется на 10 лет. Еще до подписания контракта представители отрасли предупреждали, что предложение невыполнимо. По мнению Иво Ошинекса, президента Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков, предложенная цена была слишком низкой, чтобы обеспечить предоставление услуги в долгосрочной перспективе.
Представители LAP не согласились поговорить с Nekā personīga, но прислали ответы на вопросы в письменном виде. Компания не согласна с критикой, высказанной Ассоциацией перевозчиков.
"На данный момент Liepājas autobusu parks имеет три действующих договора с Дирекцией автомобильного транспорта, - сообщила передаче письменно председатель правления LAP Анна Валтере. - Ни в одном случае LAP не участвовал бы в конкурсах, если бы предприятие считали, что выполнить обязательства невозможно. Кроме того, в соответствии с Законом о закупках, Дирекция автотранспорта в ходе закупки оценила, не являются ли предложенные претендентами цены необоснованно заниженными. Наши предложения оценивались так же, как и предложения других коммерсантов, а закупочная комиссия признала наши предложения лучшими как с точки зрения ценового, так и технического предложения".
В прошлом году проблемы с автобусами больше всего ощущались в Огрском крае. Председатель краевой думы Эгил Хелманис призвал дирекцию автотранспорта расторгнуть договор с предприятием и объявить чрезвычайную ситуацию в сфере пассажирских перевозок в крае. Хелманис пригрозил подать в суд на дирекцию, если та не разрешит ситуацию.
Видео: Сюжет передачи Nekā personīga (на латышском языке)
Однако до суда дело так и не дошло. Дума не является заказчиком услуги, поэтому не может жаловаться за невыполнение рейсов. Огрская краевая дума призвала жителей сообщать о задержках транспорта или отмене автобусных рейсов.
По уточненной информации Дирекции автотранспорта, в этом году количество отмененных рейсов сократилось. Всего до 15 сентября LAP по всем трем лотам необходимо было совершить 220 173 рейса. Из них отменено 679, что составляет 0,3%. В прошлом году из 230 302 запланированных рейсов было отменено 1 359, или 0,6%.
Председатель временного правления Дирекции автотранспорта Артур Цауне считает, что ситуация улучшилась. "Количество неисполненных рейсов намного меньше, и все же есть некоторые перевозчики, которые это допускают. Но здесь надо понимать, о каком уровне идет речь. Речь не о том, что не выполняется каждый второй рейс", - говорит он, подчеркивая, что видение ситуации зависит от точки зрения каждого пассажира.
За невыполненные в 2022 году рейсы на компанию наложен штраф в размере 2130 евро. В этом году - 2270 евро. И дирекция, и новый министр транспорта Каспар Бришкенс ("Прогрессивные") считают, что штрафы слишком малы. "Конечно, по нашему мнению, эти санкции недостаточны, поскольку они не удерживают от несовершения подобных нарушений, не мотивируют создавать достаточный кадровый или автобусный резерв, обеспечивать техническое состояние автобусов", - заявляет Цауне.
"Мы знаем, что в контрактах предусмотрены очень низкие и неадекватные штрафы, - говорит министр транспорта. - Речь идет о штрафе в 500 евро. Иногда недобросовестному перевозчику может быть выгоднее пропустить рейс из-за нехватки водителей или технических проблем, чем осуществить перевозку".
В январе Совет по конкуренции вынес вердикт, установив, что предприятия, входящие в ассоциацию, заключили запрещенное соглашение. Участники автобусного картеля не согласны с решением совета и обжаловали его в суде. Прошло почти восемь месяцев, но дата суда до сих пор не назначена.
Nekā personīga известно, что заявители просили объединить дела в одно, но суд отклонил эту просьбу. В настоящее время правовых оснований для расторжения соглашения с предприятиями, участвующими в картеле, нет. В мае на заседании комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике обсуждался отчет, подготовленный Минсообщения. В нем был сделан вывод, что решение Совета по конкуренции распространяется только на Перевозчиков и не затрагивает права и обязанности других лиц. Точно так же оно не может напрямую влиять на исполнение заключенных договоров. Т.е. факт участия компании в картеле не является достаточным аргументом для разрыва договора. Теперь все ждут заключения суда, поскольку, по оценкам Дирекции автотранспорта, односторонний выход из договоров может стоить государству около 70 миллионов евро.
"Конечно, здесь складывается очень нелогичная ситуация, - считает Бришкенс. - Все мы видим, что следственные органы выявили признаки незаконного соглашения, но судебный процесс может парализовать способность государства расторгнуть такие соглашения".
Одним из пунктов, который допускает расторжение договора, является систематическое нарушение правил. В Минюсте считают, что Дирекция автотранспорта совместно с Минтрансом должна проверить качество исполнения договоров. Такая возможность рассматривалась, но конкретных решений принято не было.
"Это одна из тех норм, которые мы оцениваем как возможные действия в будущем, - говорит Цауне. - В данном случае, конечно, мы пока не можем утверждать, как будем действовать в дальнейшем и как возможное систематическое неисполнение контракта, могла бы отозваться на продолжение действия этого контракта".
Дирекция ведет переговоры о возможности расторжения контракта по взаимному согласию со всеми компаниями. Цауне отказался сообщить, как далеко продвинулись переговоры. Liepājas autobusu parks утверждает, что - расторжение контракта по взаимному согласию не рассматривается.
Часть LAP опосредованно принадлежит семье депутата Сейма Айнара Шлесерса. Автобусы компании во время предвыборной кампании были украшены изображениями партии Шлесерса "Латвия на первом месте". Он также входит в комиссию Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике, где обсуждаются вопросы пассажирского транспорта.
"Во-первых, мы действительно миноритарные акционеры, которые не участвуют в управлении компанией, - оправдывается Шлесерс. - Если человек заболеет, он заболеет где угодно... Пилот может заболеть, водитель может заболеть, на заводе могут заболеть, везде болеют. Обратите внимание на другие компании, везде водители болеют".
В настоящее время Дирекция автjтранспорта ожидает от LAP плана действий. В компании утверждают, что рейсы отменены из-за болезни 17% водителей, а перепланировка рейсов возможна, если дефицит шоферов составляет 7-10%.
"Если вы говорите о том, что водители болеют, то это не моя вина", - говорит Шлесерс.
Контракты были заключены во времена работы предыдущего председателя правления Кристиана Годиньша. Он находился на посту с 2015 года и покинул его в апреле из-за политического давления. Еще до ухода с поста в Дирекции автомобильного транспорта он был назначен председателем совета Дирекции по безопасности дорожного движения (CSDD).
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