На предотвращение чрезвычайной ситуации в здравоохранении выделено 33,3 миллиона евро

Как заявили в Минздраве, эти средства необходимы для предотвращения чрезвычайной ситуации с доступом к медицинским услугам и обеспечения непрерывности медицинского обслуживания. Эта сумма является частью 41,3 млн евро, решение о выделении которых было принято правительством в начале сентября.

Поставщики медицинских услуг предупреждают о возможной критической ситуации в обеспечении непрерывности услуг. Если вопрос не будет решен срочно, в медицине может сложиться чрезвычайная ситуация, когда жители Латвии до конца года будут иметь доступ только к неотложной медицинской помощи.

21 июня правительство приняло решение о выделении дополнительных 140 млн евро на сектор здравоохранения. Первый транш в размере 57 млн. евро был одобрен правительством 13 июля, а второй транш в размере 41,3 мл. евро - 5 сентября.