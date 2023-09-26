Вт, 26.09.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

На предотвращение чрезвычайной ситуации в здравоохранении выделено 33,3 миллиона евро

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Министр здравоохранения Хосам Абу Мери
Министр здравоохранения Хосам Абу Мери Фото: Valsts kanceleja, Ieva Leiniša

Сегодня правительство одобрило выделение 33,3 миллиона евро на преодоление чрезвычайной ситуации в здравоохранении.

Как заявили в Минздраве, эти средства необходимы для предотвращения чрезвычайной ситуации с доступом к медицинским услугам и обеспечения непрерывности медицинского обслуживания. Эта сумма является частью 41,3 млн евро, решение о выделении которых было принято правительством в начале сентября.

Поставщики медицинских услуг предупреждают о возможной критической ситуации в обеспечении непрерывности услуг. Если вопрос не будет решен срочно, в медицине может сложиться чрезвычайная ситуация, когда жители Латвии до конца года будут иметь доступ только к неотложной медицинской помощи.

21 июня правительство приняло решение о выделении дополнительных 140 млн евро на сектор здравоохранения. Первый транш в размере 57 млн. евро был одобрен правительством 13 июля, а второй транш в размере 41,3 мл. евро - 5 сентября.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх