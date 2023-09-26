Ассоциация торговцев: цены на продукты питания снижаются

Цены на продукты питания в Латвии в сентябре снизились, сообщила Латвийская ассоциация торговцев (LTA), ссылаясь на результаты регулярного сравнения цен на продукты питания в латвийских торговых точках.
По данным LTA, в группе молочных продуктов в сентябре этого года по сравнению с сентябрем прошлого года цены снизились от 8% до 39%, в том числе на молоко - на 39%, кефир - на 35%, "российский" сыр - на 23%.
Цены на продукты животного происхождения за год снизились от 14% до 37%.
В категории хлеба и круп в сентябре снизились цены на муку - на 15%, овсянку - на 74%, рис - на 23%.
В то же время цена хлеба выросла на 55-58%.
LTA также отмечает, что средняя цена белого хлеба в сентябре прошлого года составляла 1,31 евро за килограмм, а сейчас достигла 3,1 евро. Цена на ржаной хлеб выросла в 2,2 раза - с 1,12 евро в сентябре прошлого года до 2,51 евро в сентябре этого года.
В категории фруктов рост цен наблюдался на лимоны, которые за год подорожали на 11%. Цена на киви также выросла на 36%. В категории фруктов упали и продолжают падать цены только на бананы: в настоящее время они стоят 1,31 евро за килограмм по сравнению с 1,64 евро за килограмм год назад и 1,59 евро за килограмм летом этого года.
По информации LTA, рост цен в группе овощей также составляет от 1% до 9%. Цена на длинные огурцы выросла на 49,6%, а на помидоры - на 17%. В то же время цена на томатный сок увеличилась на 31%.
При этом цены на все виды масел в сентябре снизились на 18%.
В категории напитков цена на негазированную воду в сентябре выросла на 3%, а на газированную - на 8%. На другие напитки рост цен составил от 8% до 16%, что LTA отчасти связывает с введением депозитного сбора.
Цена на кофе в сентябре выросла на 15%, а на чай - от 13% до 49% в зависимости от вида продукта.
LTA была основана в 1912 году и в настоящее время насчитывает более 600 добровольных членов, представляющих торговлю, общественное питание и сферу услуг.
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