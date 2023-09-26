Ассоциация торговцев: цены на продукты питания снижаются

По данным LTA, в группе молочных продуктов в сентябре этого года по сравнению с сентябрем прошлого года цены снизились от 8% до 39%, в том числе на молоко - на 39%, кефир - на 35%, "российский" сыр - на 23%.

Цены на продукты животного происхождения за год снизились от 14% до 37%.

В категории хлеба и круп в сентябре снизились цены на муку - на 15%, овсянку - на 74%, рис - на 23%.

В то же время цена хлеба выросла на 55-58%.

LTA также отмечает, что средняя цена белого хлеба в сентябре прошлого года составляла 1,31 евро за килограмм, а сейчас достигла 3,1 евро. Цена на ржаной хлеб выросла в 2,2 раза - с 1,12 евро в сентябре прошлого года до 2,51 евро в сентябре этого года.